Csernobil démonja elszabadulni készül: irdatlan pénzt kell összerakni az elhárításra, hogy ne legyen baj

Április 26-án lesz a csernobili katasztrófa 40. évfordulója, és úgy alakult, nem csak azért kerül a reflektorfénybe az évforduló, mert történelmi eseményről van szó. A valamikori atomerőmű, ha le is állították, megint veszélyessé vált, és hogy ne történjen éveken belül ismét nagy baj, hatalmas összeget kell mielőbb összeszedni.

A jelenlegi helyzet egészen más, mint a 35. évforduló előtti, amikor a rekordokat döntött, és díjak özönét söpörte be az HBO tévésorozata a katasztrófáról. Akkor az érdeklődés dominált, ami töretlen, mára azonban erős aggodalom vegyül bele.

Ennek az eredete az orosz–ukrán háború egy máig ható epizódja: tavaly februárban orosz dróncsapás érte a valamikori erőművet.

Miért okoz ez ma aggodalmat? Mert az elszenvedett károk következtében azóta tovább romlott a negyven éve felhúzott monumentális védőburok állapota. A veszélyes anyagok, amelyeket visszatart, kijuthatnak. Valamit tenni kell, hogy a kártékony démon, amelyre oly jól emlékeznek az európai országokban, nehogy rájuk szabadulhasson újra a szarkofágból.

Az ukrán Kyiv Postnak adott interjút a veszélyről Matteo Patrone, az EBRD banki műveletekért felelős alelnöke a washingtoni IMF–Világbank tavaszi ülés margóján.

A védőburkot egy nagy robbanóerejű orosz dróntámadás rongálta meg, amely a tetőn mintegy 18 parkoló autónyi területen okozott kárt.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) nemzetközi partnerekkel tárgyal mintegy 500 millió euró (585 millió dollár) előteremtéséről a csernobili atomerőmű Új Biztonságos Védőburkának (NSC) helyreállítására – mondta a lapnak Patrone, az EBRD banki műveletekért felelős alelnöke a washingtoni IMF–Világbank tavaszi ülések margóján.

Ez hatalmas összeg, és a veszély nagyságát érzékelteti, hogy a teljes létesítmény felépítése a lap szerint 2,1 milliárd dollárba került.

Nem csak az a baj, hogy kilyuggatták a burkot: azóta tovább romlott a helyzet

Patrone szerint a sérülések korróziós kockázatot jelentenek, ami az egész rendszer működését veszélyeztetheti.

Fennáll a fokozott korrózió veszélye, ami alááshatja a rendszer épségét, ha nem kezelik megfelelő időn belül

– ecsetelte a rizikót a bankvezető.