Megkongatta a vészharangot az egyik legnagyobb bank: Románia az unió szégyenpadjára kerülhet, ha nem lép azonnal – „veszélyes koktél”

Komoly figyelmeztetést fogalmaz meg Románia pénzügyi stabilitásával kapcsolatban az Erste Group Research frissen közzétett jelentése. Miközben a régió többi országa igyekszik kordában tartani a kiadásokat, Bukarest egy veszélyes „koktéllal” néz szembe: a közép- és kelet-európai térség legmagasabb költségvetési hiányával, valamint egy politikai válsággal, amely sebezhető kisebbségi helyzetbe taszítja a kormányt.

Románia gazdasági helyzete bizonytalanná vált / Fotó: Dragos Asaftei / Shutterstock

Habár Románia államadóssága (a GDP mintegy 60 százaléka) továbbra is elmarad az Európai Unió 81,7 százalékos átlagától, a fő problémát az jelenti, milyen gyorsan mélyül a költségvetési hiány. Az Erste arra figyelmeztet, hogy keleti szomszédunk esetében fennáll a veszélye annak, hogy leminősítik a „befektetési ajánlású” kategóriából, amennyiben a fiskális kilátások rövid időn belül nem javulnak. Míg Lengyelország már rendelkezik a hiány fokozatos csökkentését célzó tervvel, Románia láthatóan egy helyben topog – írta az Economedia román hírportál.

Kormányválsággal néz szembe Románia

A gazdasági helyzetet tovább súlyosbítja a politikai színtéren bekövetkezett földrengésszerű változás is. A parlament legnagyobb pártja, a Szociáldemokrata Párt (PSD) úgy döntött, hogy kivonja minisztereit a kormányból, így a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kisebbségi kormányzásra kényszerül. A szakítás oka a megszorító intézkedésekkel kapcsolatos jelentős nézeteltérésekben keresendő, ez a téma ráadásul a kormányzó pártok népszerűségét is igencsak megtépázta.

A parlamenti többség hiányában a piacok megnyugtatásához szükséges fiskális reformok elfogadása szinte lehetetlen feladattá válik.

A pénzügyi piacok nem késlekedtek reagálni a bukaresti bizonytalanságra: Románia hosszú lejáratú hozamai 7 százalék körül alakulnak, ami a befektetők által érzékelt magas kockázatot tükrözi.

A nemzetközi környezet sem kedvező. Az iráni háború miatt a Hormuzi-szoros körüli blokád a Brent típusú kőolaj árát hordónként 100 dollár fölé emelte, ami további nyomást gyakorol az inflációra és a régiós devizákra, amelyek már a hét eleje óta gyengültek az euróval szemben.