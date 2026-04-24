Deviza
EUR/HUF366,84 +0,04% USD/HUF313,48 -0,13% GBP/HUF422,83 +0,04% CHF/HUF398,88 -0,08% PLN/HUF86,42 -0,03% RON/HUF72,03 +0,01% CZK/HUF15,05 -0,01% EUR/HUF366,84 +0,04% USD/HUF313,48 -0,13% GBP/HUF422,83 +0,04% CHF/HUF398,88 -0,08% PLN/HUF86,42 -0,03% RON/HUF72,03 +0,01% CZK/HUF15,05 -0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 915,79 -0,66% MTELEKOM2 508 0% MOL4 116 -2,77% OTP41 650 +0,6% RICHTER12 960 -1,39% OPUS318 -4,72% ANY7 500 +0,67% AUTOWALLIS149 +1,34% WABERERS4 710 -1,49% BUMIX9 254,84 +0,31% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 767 -0,47% BUX133 915,79 -0,66% MTELEKOM2 508 0% MOL4 116 -2,77% OTP41 650 +0,6% RICHTER12 960 -1,39% OPUS318 -4,72% ANY7 500 +0,67% AUTOWALLIS149 +1,34% WABERERS4 710 -1,49% BUMIX9 254,84 +0,31% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 767 -0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
válság
Románia
Erste Bank Csoport
jelentés

Megkongatta a vészharangot az egyik legnagyobb bank: Románia az unió szégyenpadjára kerülhet, ha nem lép azonnal – „veszélyes koktél”

Költségvetési hiány és belpolitikai válság is borzolja a kedélyeket a szomszédban. Románia számára a gazdasági megszorítások jelentheti a megoldást. Kérdés, hogy a kisebbségi koránynak lesz-e ehhez elég mozgástere.
VG
2026.04.24, 07:05

Komoly figyelmeztetést fogalmaz meg Románia pénzügyi stabilitásával kapcsolatban az Erste Group Research frissen közzétett jelentése. Miközben a régió többi országa igyekszik kordában tartani a kiadásokat, Bukarest egy veszélyes „koktéllal” néz szembe: a közép- és kelet-európai térség legmagasabb költségvetési hiányával, valamint egy politikai válsággal, amely sebezhető kisebbségi helyzetbe taszítja a kormányt.

Románia
Románia gazdasági helyzete bizonytalanná vált / Fotó: Dragos Asaftei / Shutterstock

Habár Románia államadóssága (a GDP mintegy 60 százaléka) továbbra is elmarad az Európai Unió 81,7 százalékos átlagától, a fő problémát az jelenti, milyen gyorsan mélyül a költségvetési hiány. Az Erste arra figyelmeztet, hogy keleti szomszédunk esetében fennáll a veszélye annak, hogy leminősítik a „befektetési ajánlású” kategóriából, amennyiben a fiskális kilátások rövid időn belül nem javulnak. Míg Lengyelország már rendelkezik a hiány fokozatos csökkentését célzó tervvel, Románia láthatóan egy helyben topog – írta az Economedia román hírportál.

Kormányválsággal néz szembe Románia

A gazdasági helyzetet tovább súlyosbítja a politikai színtéren bekövetkezett földrengésszerű változás is. A parlament legnagyobb pártja, a Szociáldemokrata Párt (PSD) úgy döntött, hogy kivonja minisztereit a kormányból, így a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kisebbségi kormányzásra kényszerül. A szakítás oka a megszorító intézkedésekkel kapcsolatos jelentős nézeteltérésekben keresendő, ez a téma ráadásul a kormányzó pártok népszerűségét is igencsak megtépázta.

A parlamenti többség hiányában a piacok megnyugtatásához szükséges fiskális reformok elfogadása szinte lehetetlen feladattá válik.

A pénzügyi piacok nem késlekedtek reagálni a bukaresti bizonytalanságra: Románia hosszú lejáratú hozamai 7 százalék körül alakulnak, ami a befektetők által érzékelt magas kockázatot tükrözi.

A nemzetközi környezet sem kedvező. Az iráni háború miatt a Hormuzi-szoros körüli blokád a Brent típusú kőolaj árát hordónként 100 dollár fölé emelte, ami további nyomást gyakorol az inflációra és a régiós devizákra, amelyek már a hét eleje óta gyengültek az euróval szemben.

„Az államadósság fenntarthatósága veszélybe került, ha a megszorításokat tovább halogatják” – figyelmeztetnek az Erste elemzői.

Kegyetlen szigorítás a szomszédban: előre le kell tenni az asztalra a cégeknek a külföldi munkavállalóik kitoloncolásának költségeit

A román kormány az Európai Unión kívülről érkező külföldi munkavállalók toborzását szigorító sürgősségi rendeletet fogadott el csütörtökön, amely egy internetes platform létrehozásával egyszerűsíti és átláthatóvá teszi az érdekelt vállalkozások hozzáférését a külföldi munkaerőhöz, gyorsítja az eljárásokat és az érintett hatóságok közötti kommunikációt – közölte a kormányszóvivő.

Ioana Dogioiu a kormányinfón elmondta: a jogszabály az illegális migráció és a vendégmunkásokkal szembeni visszaélések megfékezését, illetve a hazai munkaerőpiac védelmét célozza.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
