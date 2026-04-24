Porsche: évek óta nem történt ilyen a válságban lévő autómárkánál – már a németek is belátták, hiba volt az elektromos átállást erőltetni
A Porschénál évek óta először nem kapnak éves prémiumot a dolgozók, ami jól mutatja, milyen mélyre jutott a német sportautógyártó pénzügyi helyzete. A Porsche a 2025-ös üzleti év után nem fizet önkéntes különjuttatást a munkavállalóknak, miközben a nyereség több mint 90 százalékkal zuhant, az elektromos autók gyengélkednek, és a vezetés már nyíltan visszafordul az eddig erőltetett villanyautós stratégiától.
A stuttgarti központú cég szóvivője megerősítette, hogy a vállalat gazdasági helyzete miatt a 2025-ös évre nem jár külön prémium. A dolgozókat már tájékoztatták a döntésről – írja a Die Welt. Ez különösen nagy váltás ahhoz képest, hogy
- 2023 után még akár 9690 euró (jelenlegi árfolyamon nagyjából 3,9 millió forint),
- 2024 után pedig legfeljebb 5250 euró (körülbelül 2,1 millió forint) bónuszt kaptak az alkalmazottak.
A Porsche hosszú ideig arról volt ismert Németországban, hogy az autóipar egyik legmagasabb dolgozói prémiumát fizeti. A rendszer 1997 óta működik, és legalább 2007 óta minden évben jutott külön kifizetés a németországi állandó munkavállalóknak, köztük a lipcsei gyár több ezer dolgozójának is. Most először szakad meg ez a gyakorlat, ami több mint 27 ezer embert érint.
Jól betett a Porschénak is az elektromos átállás
A háttérben súlyos pénzügyi visszaesés áll. A Porsche március közepén jelentette be, hogy a konszern nettó nyeresége éves összevetésben 91,4 százalékkal, 310 millió euróra (mintegy 125 milliárd forintra) esett vissza, miközben egy évvel korábban még közel 3,6 milliárd euró (nagyjából 1450 milliárd forint) volt. A bevétel csaknem 10 százalékkal csökkent, 36,3 milliárd euróra (hozzávetőleg 14 600 milliárd forintra).
A problémák egyik legfontosabb oka az elektromos autók gyenge teljesítménye.
A Porsche villanyautói jóval kisebb keresletet kaptak, mint amire a vállalat számított, különösen Kínában,
ahol az értékesítés is lassult. Emellett az amerikai vámokkal kapcsolatos bizonytalanság is jelentős költségeket okozott.
Ezért a vállalat korábbi vezetője, Oliver Blume még távozása előtt stratégiai irányváltást hajtott végre: a korábban hangsúlyosan elektromos átállás helyett ismét nagyobb szerepet kapnak a belső égésű motorral szerelt modellek. Magyarul: a Porsche is belátta, hogy túl gyorsan és túl agresszíven próbálta erőltetni az elektromos átállást.
A visszafordulás azonban nem olcsó. Az új stratégia miatt önmagában mintegy 2,4 milliárd euró (közel 970 milliárd forint) extra költség keletkezett, ezért a cégnek újabb takarékossági programokat kell indítania, és további létszámcsökkentések is napirenden vannak.
A megszorítások nem csak a dolgozókat érintik.
A Porsche igazgatósági tagjai sem kapnak éves bónuszt, és az alapfizetésüket sem emelik, immár második éve.
Ez ritka lépés egy prémium autógyártónál, és azt mutatja, hogy a válság nem kommunikációs szinten, hanem valódi pénzügyi nyomásként jelentkezik.
Miközben a munkavállalók és a menedzsment is szigorúbb feltételekkel szembesül, a részvényesek várhatóan továbbra is kapnak osztalékot, igaz, jóval kisebbet. Az igazgatóság a törzsrészvények után fizetett osztalékot több mint felére csökkentené: az elsőbbségi részvényenkénti 2,31 euróról 1,01 euróra.
Az új vezérigazgató, Michael Leiters 2026-ra is „nagyon nehéz piaci környezetre” számít. Az év első három hónapjában ismét csökkentek az eladások, a vállalat pedig 35–36 milliárd eurós árbevétellel számol. A működési nyereséghányadot 5,5–7,5 százalék közé várják, ami javulás lenne a 2025-ös 1,1 százalékhoz képest, de még mindig messze van attól a szinttől, amelyhez a Porsche befektetői hozzászoktak.