A magyar választás előtt növelte a tétet Brüsszel – de mi lesz most ebből?

A Tisza Párt egyik leggyakrabban emelegetett és feltehetően egyik leghatásosabb kampányígérete volt a felfüggesztett EU-pénzek "visszaszerzése". Brüsszel – ahol óvakodtak nyíltan beleavatkozni a magyar választásba – meredeken növelte a tétet a szavazás előtti időszakban. Az ugyanekkor létrehozott ukrán olajblokád a választást követően tüstént megszűnt, mert Kijevnek sürgős megszerezni az uniós gigatámogatást. De vajon hasonlóan sebesen megnyílik a bezárt ajtó a védelmi beruházásokra Budapestnek utalandó hatalmas összeg előtt is?

EU-pénzek: még nem áll össze a kép, mindkettőjüket érheti meglepetés

A Safe-programról van szó, amelyet azért hoztak létre, mert új NATO-vállalásaival, eredendő Ukrajna-barátságával és a Kreml elleni félelmekkel összhangban az Európai Unió felpörgetné tagállamaiban a katonai beruházásokat. Erre hatalmas összegeket szántak: 150 milliárd eurót (csütörtöki árfolyamon 55 ezermilliárd forintot).

Ez nem vissza nem térítendő támogatás, hanem hitel – amely azonban a piacinál jóval kedvezőbb kamatozású. Van jelentős súlyú tagálllam, ahol szélsebes eladósodása közepette még ez is fűtött politikai vitát váltott ki, mindenesetre

sok tagállam lecsapott az olcsó pénzre.

A legnagyobb csomagot igénylők közt volt az a Magyarország is, amelytől évek óta hatalmas egyéb összegeket tart vissza Brüsszel, nem szűnő jogállami aggályokra hivatkozva.

Márciusig mindenkinek meg is ítélte Brüsszel a kért pénzeket, egyet kivéve. A legnagyobb összegeket a következő tagállamok igényelték:

Lengyelország — 43,73 milliárd euró,

Románia — 16,68 milliárd,

Franciaország — 15,09 milliárd

Olaszország — 14,90 milliárd

Magyarország — 16,22 milliárd (amit egyedül ennek a tagállamnak nem ítéltek oda).

A választás előtt pakoltak rá a tétre, miközben az olajblokáddal nem foglalkoztak érdemben

Miközben voltak, akik az Egyesült Államokat vádolták a magyar választásokba való beavatkozással elnöke és alelnöke Orbán Viktor melletti kiállásuk miatt – Brüsszelben nem beszéltek, hanem cselekedtek.

A magyar kormányfő nehéz helyzetbe hozását szolgálta a választás előtt két és fél hónappal kezdett ukrán olajblokád, amely ellen Brüsszel nem lépett fel hatékonyan. A kampánytémává vált uniós pénzek tétjét pedig azzal növelték, hogy hozzácsaptak egy újabb hatalmas tételt.