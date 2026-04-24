Új történet íródik a Budapesti Értéktőzsdén
Régóta preferáljuk a magyar részvénypiacot, amire kiemelkedő hozamával az elmúlt években rá is szolgált. Az elmúlt években elsősorban a blue chipek profitbővülése és az alacsony értékeltség volt a fő tényező, ami a BUX mellett szólt.
Jelenleg viszont az a helyzet, hogy már nem kimondottan olcsó a BUX-index, mégis felülteljesítésre számítunk a hazai részvényektől, mégpedig azért, mert megjelent egy új pozitív faktor, nevezetesen a politika, azon belül is elsősorban az euróövezeti konvergencia ígérete.
Már nem tekinthető olcsónak a BUX
Némi leegyszerűsítéssel élve az elmúlt években roppant egyszerű volt a BUX sztorija, kiugróan alacsony volt az index értékeltsége, akár régiós, akár historikus összehasonlításban nézve.
- A BUX index historikusan 10,5-es előretekintő P/E hányados (árfolyam per egy részvényre jutó nettó nyereség) mellett szokott forogni, míg a többi régiós piac jellemzően 10-12-es szorzószám mellett.
- Ehhez képest 2024-ben akár 6 alatti, de még tavaly is 8 alatti P/E értékeltség mellett meg lehetett venni a BUX indexet, míg a régió tavaly már történelmi átlagos értékeltsége közelében forgott.
A vezető hazai tőzsdemutató jelenleg 9,4-es előretekintő P/E rátán forog, ezzel azon kevés piacok egyike, amelyek a historikus átlagnál alacsonyabb értékeltségen forog, de azért már nem drasztikus a különbség.
Ha a blue chip papírok célárait nézzük, összességében a konszenzus körül van már az árfolyam, sőt a Magyar Telekom vagy a Richter már meg is előzi őket. Viszont a célárak jellemzően még választás előttiek, így például az elmúlt hetekben beeső állampapírhozam pozitív hatása még nem látszik bennük.
Érdemes megnézni az OTP-re adott célárakat közelebbről is, míg a konszenzus 44 ezer forint körül van, addig a napokban publikált célárak jellemzően ötössel kezdődnek. Például a Goldman Sachs 42 ezer forintról 52 700 forintra emelte meg célárfolyamát.
Mit hozhat az új politika?
Először is remélhetőleg egy kiszámítható, befektetőbarát kormányzást, sokkal kevesebb hirtelen indított, ad hoc kormányzati beavatkozással. Ez segíthetne nagyobb számban külföldi befektetőket vonzani a magyar részvénypiacra.
A választás utáni napon messze átlag feletti, csaknem 130 milliárd forintos forgalmat láthattunk a BUX-ban.
A kiugró forgalom arra utal, hogy a kisbefektetők mellett a nagybefektetők is aktivizálták magukat, köztük a külföldiek is. Remélhetőleg ez a megnövekedett érdeklődés, ha nem is ilyen mértékben, de tartósan fenn fog maradni a magyar részvénypiac felé.
A több milliárd eurós uniós támogatások lehívása beindíthatja a gazdaságot az elmúlt évek stagnálását követően. Ráadásul egy pozitív visszacsatolási kör veheti kezdetét. A beinduló növekedés növelheti az üzleti és fogyasztói bizalmat, ez beruházásokat és a fogyasztás növekedését eredményezi, ami növekedéshez vezet, ami további üzleti optimizmusra ad okot.
Az euróövezeti konvergencia pozitív hatásai a BÉT-en
Értékelési szempontból a legfontosabbat azonban a végére hagytuk, az euróövezeti konvergencia várható pozitív hatásait. A felálló új kormány talán legerősebb célkitűzése az euró bevezetése melletti elköteleződés, melynek fontos mérföldköve, hogy 2030-ra teljesítenék a maastrichti kritériumokat, ami az euró bevezetéséhez szükséges.
Ez törvényszerűen a magyar hozamok konvergenciáját jelenti, hiszen a kritériumok teljesítéséhez csökkenteni kell az államadósságot és a költségvetési hiányt is, ráadásul az euró előszobájába lépve a forint-árfolyamkockázat is relevanciáját veszti. Így aztán érthető módon a 10 éves magyar állampapírfelárak a választást követően szinte azonnal 100 bázisponttal csökkentek, de az euróbevezetésig könnyedén elképzelhető egy további 200-250 bázispontos csökkenés is, bár ez már jóval lassabban, több évre elnyúlva fog jelentkezni.
A kockázatmentes hozamok csökkenése pozitív a részvények fair értékére nézve is, az Erste metódusa szerint egy 100 bázispontos hozamcsökkenés körülbelül 9 százalékos fairérték-növekedést jelent.
A kapcsolat persze nem teljesen lineáris, minél lejjebb mennek a hozamok, annál jobban nő az érzékenység is.
A konvergenciából adódóan pedig megelőlegezhetjük a magyar államadóság hitelminősítésének javulását is a következő évekre. Jobb hitelminősítés kisebb kockázati prémiumot jelent, ami pozitívan hat a részvények fair értékére.
Egykategóriányi felminősítés pozitív részvénypiaci hatását a fair értékre nézve nagyjából 2 százalékra becsüljük.
A fentiek alapján kedvező makropiaci környezet várhat a magyar részvényekre, aminek hatására éves átlagban 20 százalékos felértékelődési potenciál is viszonylag könnyen összejöhet a BUX indextől, ha a világ- és a magyar gazdaságnak is sikerül elkerülnie a komolyabb válságokat.