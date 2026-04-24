Új történet íródik a Budapesti Értéktőzsdén

Régóta preferáljuk a magyar részvénypiacot, amire kiemelkedő hozamával az elmúlt években rá is szolgált. Az elmúlt években elsősorban a blue chipek profitbővülése és az alacsony értékeltség volt a fő tényező, ami a BUX mellett szólt.

Új történet íródik a BÉT-en / Fotó: Vémi Zoltán

Jelenleg viszont az a helyzet, hogy már nem kimondottan olcsó a BUX-index, mégis felülteljesítésre számítunk a hazai részvényektől, mégpedig azért, mert megjelent egy új pozitív faktor, nevezetesen a politika, azon belül is elsősorban az euróövezeti konvergencia ígérete.

Már nem tekinthető olcsónak a BUX

Némi leegyszerűsítéssel élve az elmúlt években roppant egyszerű volt a BUX sztorija, kiugróan alacsony volt az index értékeltsége, akár régiós, akár historikus összehasonlításban nézve.

A BUX index historikusan 10,5-es előretekintő P/E hányados (árfolyam per egy részvényre jutó nettó nyereség) mellett szokott forogni, míg a többi régiós piac jellemzően 10-12-es szorzószám mellett.

Ehhez képest 2024-ben akár 6 alatti, de még tavaly is 8 alatti P/E értékeltség mellett meg lehetett venni a BUX indexet, míg a régió tavaly már történelmi átlagos értékeltsége közelében forgott.

A vezető hazai tőzsdemutató jelenleg 9,4-es előretekintő P/E rátán forog, ezzel azon kevés piacok egyike, amelyek a historikus átlagnál alacsonyabb értékeltségen forog, de azért már nem drasztikus a különbség.

Ha a blue chip papírok célárait nézzük, összességében a konszenzus körül van már az árfolyam, sőt a Magyar Telekom vagy a Richter már meg is előzi őket. Viszont a célárak jellemzően még választás előttiek, így például az elmúlt hetekben beeső állampapírhozam pozitív hatása még nem látszik bennük.

Érdemes megnézni az OTP-re adott célárakat közelebbről is, míg a konszenzus 44 ezer forint körül van, addig a napokban publikált célárak jellemzően ötössel kezdődnek. Például a Goldman Sachs 42 ezer forintról 52 700 forintra emelte meg célárfolyamát.

Mit hozhat az új politika?

Először is remélhetőleg egy kiszámítható, befektetőbarát kormányzást, sokkal kevesebb hirtelen indított, ad hoc kormányzati beavatkozással. Ez segíthetne nagyobb számban külföldi befektetőket vonzani a magyar részvénypiacra.

A választás utáni napon messze átlag feletti, csaknem 130 milliárd forintos forgalmat láthattunk a BUX-ban.

A kiugró forgalom arra utal, hogy a kisbefektetők mellett a nagybefektetők is aktivizálták magukat, köztük a külföldiek is. Remélhetőleg ez a megnövekedett érdeklődés, ha nem is ilyen mértékben, de tartósan fenn fog maradni a magyar részvénypiac felé.