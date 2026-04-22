Leváltották Orbán Viktort, egyből helyreállt a jogállam: Magyar Péter brüsszeli főnöke már feloldaná a szankciókat Magyarországgal szemben

Az Európai Néppárt (EPP) elnöke szerint megkezdődhet a Magyarország elleni uniós szankciós eljárás lezárása. Manfred Weber úgy látja, a kormányváltás után egyértelmű fordulat történt a jogállamiság megítélésében.

Magyar Péter hatalomra kerülésével Manfred Weber lesöpörné az asztalról az uniós szankciókat és a jogállamisági vitát / Fotó: AFP

Az EPP elnöke és európai parlamenti frakcióvezetője szerdán egyértelművé tette: támogatja az úgynevezett 7-es cikk szerinti eljárás lezárásának előkészítését Magyarországgal szemben.

Nincs Orbán-kormány, nincs uniós szankció

A német politikus a dpa hírügynökségnek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az eljárás szorosan összefüggött Orbán Viktor korábbi politikájával. Megfogalmazása szerint a jogállamisági aggályok alapvetően az előző kormány irányvonalából fakadtak, amely hosszú éveken keresztül konfliktusokat okozott Brüsszel és Budapest között.

Weber ugyanakkor azt is világossá tette, hogy az új politikai helyzetben már másként látják Magyarország szerepét. A leendő miniszterelnök, Magyar Péter részéről szerinte egyértelmű elkötelezettség látható az európai alapértékek, a jogállamiság és az EU-integráció iránt.

Nem pusztán politikai kommunikációról van szó, hanem konkrét reformígéretekről és egy határozottan Európa-barát irányvonalról

– emelte ki a politikus.

Ez a változás az Európai Parlament hozzáállását is befolyásolhatja. Weber szerint az EP-nek reagálnia kell az új helyzetre, és el kell ismernie a magyar kormány politikai fordulatát. Ennek első lépéseként az eljárás lezárásának megindítását tartja indokoltnak.

A háttérben fontos politikai összefonódás is áll: a Tisza Párt európai parlamenti képviselői – köztük Magyar Péter – az Európai Néppárt frakciójában foglalnak helyet.

A 7-es cikk szerinti eljárás az Európai Unió egyik legsúlyosabb eszköze a tagállamokkal szemben. Olyan esetekben alkalmazzák, amikor felmerül az uniós alapértékek – például a jogállamiság, a demokrácia vagy az alapvető jogok – megsértése.

Az eljárást még 2018-ban indította el az Európai Parlament Magyarországgal szemben, és azóta is az egyik legélesebb politikai konfliktus forrása volt az EU-n belül.

Elméletben az eljárás végső következménye akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztése is lehetett volna az uniós döntéshozatalban. Ehhez azonban a tagállamok egyhangú döntésére lett volna szükség, ami a gyakorlatban rendkívül nehezen kivitelezhető.