Brutális bírósági csapás Magyarország ellen: példátlan akció, a következmények beláthatatlanok – gondosan időzítették a 10 milliárdos követelést

Amikor két éve baloldali szövetségeseivel az Európai Néppárt megszavazta a pert 10,2 milliárd euró visszafizetéséért, a strasbourgi képviselők még nem tudták, hogy alig két év múlva a párt frakcióvezetője, Manfred Weber európai szuperelnöki pozíció létrehozására tesz javaslatot. A csúcsra pályázó Weber talán már akkor erre készült, mindenesetre a tegnapi napot, amikor a két szál összeért, feljegyezhetjük történelmi emlékeink közé. Az Európai Unió Bírósága főtanácsnoka brutális bejelentést tett, amely azt a kérdést dobja fel: felépül-e az európai birodalom, vagy netán már genezisében megroppantja egy tagország leplezetlen pénzügyi megfegyelmezésének kísérlete választási kampányidőszakában. Lássuk, mi lesz az uniós pénzzel és az unióval.

Uniós pénz: ami rossz Magyarországnak, jó a császárnak és a helytartónak / Fotó: AFP

Emlékeztetőül, a csütörtöki bejelentés, amelyből kiolvasható a későbbi valószínű jogi döntés: az Európai Unió Bíróságának (EUB) egyik főtanácsnoka szerint vissza kell vonni azt a 10 milliárd euró (mintegy 3900 milliárd forint) értékű uniós forrásfelszabadítást, amelyről az Európai Bizottság 2023 decemberében döntött Magyarország javára.

Orbán Viktor magyar kormányfő reakciója: politikailag motivált és teljesen elfogadhatatlan.

Utánajártunk: az unió történetében példátlan akcióról van szó, amelynek jogi és politikai következményei beláthatatlanok, a Brüsszelben kijelölt birodalomépítő irányt azonban minden eddiginél világosabban demonstrálja.

Az uniós pénz, az uniós csúcs, a bírósági döntés: gondosan időzített akció

Akinek szemernyi kétsége volt, hogy az uniós igazságszolgáltatást a brüsszeli politika vezényli, mindjárt eloszlatja a precedens nélküli akció bejelentésének időzítése.

Az EP a döntését a bírósághoz fordulásról március idusa előtt hozta meg. Másnap Budapesten kormányellenes tüntetést rendezett a magát frissen a politikába behangfelvételező Magyar Péter, és itt jelentette be, hogy új ellenzéki platformot indít, amihez a már korábban létező Tisza Pártot használja fel.

Akinek feltűnt, hogy EU-csúcsok környékén rendre történik valami az európai színtéren a renitens Magyarországgal, nagy összegben fogadhatott volna, hogy most is így lesz

a csütörtöki belgiumi csúcs esetében. És lőn: véletlenül pont a találkozó előtt nyilvánult meg az EUB-tisztviselő.