Az uniós pénzek nem jönnek automatikusan: az idő szorításában Magyar Péterék, két fronton is helyt kell állnia a Tiszának
A Tisza Párt egyik központi ígérete az uniós források teljes körű lehívása és gazdaságfejlesztésre fordítása volt, miközben ezek a pénzek az elmúlt években csak korlátozottan álltak rendelkezésre. Ezek a források jelentős szerepet töltenek be a magyar gazdaságban – válaszolta megkeresésünkre Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.
Mint mondta: külső fejlesztési forrásokként hozzájárulhatnak a felzárkózáshoz és a gazdasági növekedés dinamizálásához, azok révén olyan fejlesztések, beruházások is megvalósíthatók, amelyekre hazai forrásból nincs keret.
Ugyanakkor nem is tekinthetők varázsszernek, széles körű rendelkezésre állásuk akár nem hatékony felhasználáshoz is vezethetnek.
Az elmúlt évek vonatkozásában azonban jól látható volt, hogy hiányuk, korlátozott rendelkezésre állásuk, elsősorban az Európai Unió intézményeivel szemben fennálló viták nyomán, rányomták a bélyegüket a magyar gazdaság növekedésére. Molnár Dániel hangsúlyozta, hogy az
- állami beruházásokat,
- fejlesztéseket kellett
elhalasztani, amelyek tudták volna emelni a társadalmi jólétet, illetve katalizátorként működtek volna a bővülésben. Hozzátette: habár a kormányzat az elmúlt években is igyekezett kezelni ezeket a problémákat, például jelenleg is elérhetőek vállalkozásfejlesztési uniós források, valamint több projekt megelőlegezett kifizetése is megtörtént,
a kamatkörnyezet miatt viszont ennek a költsége is érdemben magasabb volt, mint például a 2010-es évek végén.
De nem csak a gyakorlati oldalon hiányoztak a források, a fennálló uniós viták és az azokkal kapcsolatos piaci várakozások kockázati prémiumként megjelentek például az állampapírhozamokban vagy a forint árfolyamában.
Nem lesz könnyű helyzete a Tisza kormánynak
A Tisza párt egyik fő kampányígérete volt, hogy a forrásokat teljes egészében hazahozzák és a gazdasági növekedés, a felzárkózás elősegítésére fordítják. Jelentős forrásokról beszélhetünk: az Európai Bizottság adatai alapján a 2021-2027-es költségvetési ciklus kohéziós forrásai közül (25,1 milliárd euró) eddig csak 53,2 százalékról született döntés, miközben a kifizetések esetében mindössze 21,0 százalékon állunk.
Vagyis kulcsígéretről beszélhetünk, amelynek beváltása esetén a gazdaság érdemi fejlesztési forráshoz juthat, és ez pedig a növekedési kilátásokat is nagymértékben befolyásolhatja. A vezető elemző felhívta a figyelmet arra, hogy
a tegnapi hírek ugyanakkor már mutatják, hogy ez a feladat nem lesz sétagalopp.
Az Európai Bizottság az új kormánnyal szemben is szigorú feltételeket szab a kifizetések felgyorsítása érdekében. A Financial Timesban megjelent cikk alapján konkrét intézkedéseket, reformokat várnak majd el az új kormány részéről is, amelyet az eddigi kormányzat nem volt hajlandó meglépni. Vagyis
a hírek szerint nem lesz kivételezés, eredményekhez kötik majd a befagyasztott források rendelkezésre bocsátását.
A következő időszak tehát mindenképpen kulcsfontosságú lesz, mivel az új kormányt nemcsak a gazdasági helyzet, hanem az idő is szorítja:
a jelenlegi uniós költségvetési ciklus a végéhez közeledik, és ezzel párhuzamosan a következő tárgyalása is el fog indulni,
vagyis egyszerre kell majd két fronton is helytállni a kampányban tett ígéretek teljesítése érdekében.
Már egyeztettek Ursula Von der Leyennel
A Tisza elnöke az egyik legfontosabb feladatának az uniós források hazahozatalát nevezte tegnapi nemzetközi sajtótájékoztatóján. Mint kiderült: Ursula von der Leyennel már volt egyeztetés, és a megbeszélést továbbiak követik majd. Legutóbb kedden posztolt arról a Tisza Párt vezetője, hogy a mai telefonbeszélgetésükben egyetértettek abban az Európai Bizottság elnökével, hogy Egyetértettünk abban,hogy a sok ezer milliárd forintos uniós források felszabadítása a legfontosabb prioritás. „Elnök asszony elmondta, hogy az Európai Bizottság szorosan együtt fog működni az új magyar kormánnyal, hogy a rendkívül szoros határidőn belül sikerüljön eredményeket elérni és a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak az őket megillető uniós fejlesztési forrásokhoz" – írta a közösségi oldalán Magyar Péter kedden.
Mint a Világgazdaság megírta, sokan még ki sem józanodtak a vasárnapi választási ünneplések után, de Brüsszel már szigorú elvárásait fogalmazta meg az új vezetésnek: egyes közlések szerint az Európai Bizottság azonnal egyeztetéseket indított Magyar Péter csapatával, és egyértelművé tette, hogy a befagyasztott, mintegy 35 milliárd euró (kb. 13 300 milliárd forint) uniós forrás csak akkor érkezhet meg,
ha az új kormány gyorsan végrehajtja a régóta követelt reformokat, és külpolitikai irányváltást hajt végre.
