Az uniós pénzek nem jönnek automatikusan: az idő szorításában Magyar Péterék, két fronton is helyt kell állnia a Tiszának

A Tisza Párt egyik központi ígérete az uniós források teljes körű lehívása és gazdaságfejlesztésre fordítása volt, miközben ezek a pénzek az elmúlt években csak korlátozottan álltak rendelkezésre. Ezek a források jelentős szerepet töltenek be a magyar gazdaságban – válaszolta megkeresésünkre Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.

Magyar Péter és Manfred Weber: nem lesz könnyű helyzete a Tisza kormánynak / Fotó: AFP

Mint mondta: külső fejlesztési forrásokként hozzájárulhatnak a felzárkózáshoz és a gazdasági növekedés dinamizálásához, azok révén olyan fejlesztések, beruházások is megvalósíthatók, amelyekre hazai forrásból nincs keret.

Ugyanakkor nem is tekinthetők varázsszernek, széles körű rendelkezésre állásuk akár nem hatékony felhasználáshoz is vezethetnek.

Az elmúlt évek vonatkozásában azonban jól látható volt, hogy hiányuk, korlátozott rendelkezésre állásuk, elsősorban az Európai Unió intézményeivel szemben fennálló viták nyomán, rányomták a bélyegüket a magyar gazdaság növekedésére. Molnár Dániel hangsúlyozta, hogy az

állami beruházásokat,

fejlesztéseket kellett

elhalasztani, amelyek tudták volna emelni a társadalmi jólétet, illetve katalizátorként működtek volna a bővülésben. Hozzátette: habár a kormányzat az elmúlt években is igyekezett kezelni ezeket a problémákat, például jelenleg is elérhetőek vállalkozásfejlesztési uniós források, valamint több projekt megelőlegezett kifizetése is megtörtént,

a kamatkörnyezet miatt viszont ennek a költsége is érdemben magasabb volt, mint például a 2010-es évek végén.

De nem csak a gyakorlati oldalon hiányoztak a források, a fennálló uniós viták és az azokkal kapcsolatos piaci várakozások kockázati prémiumként megjelentek például az állampapírhozamokban vagy a forint árfolyamában.

Nem lesz könnyű helyzete a Tisza kormánynak

A Tisza párt egyik fő kampányígérete volt, hogy a forrásokat teljes egészében hazahozzák és a gazdasági növekedés, a felzárkózás elősegítésére fordítják. Jelentős forrásokról beszélhetünk: az Európai Bizottság adatai alapján a 2021-2027-es költségvetési ciklus kohéziós forrásai közül (25,1 milliárd euró) eddig csak 53,2 százalékról született döntés, miközben a kifizetések esetében mindössze 21,0 százalékon állunk.