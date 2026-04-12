Nem lankad a szavazókedv a választáson. A Nemzeti Választási Iroda szerint 15 órakor 66,01 százalékos volt a választási részvétel. Összeshasonlítva, 2022-ben ilyenkor 52,75 százaléka szavazott a választópolgároknak. 15 óráig 4 millió 968 ezren szavaztak.

Választás 2026: megjöttek a 15 órás adatok – brutális, ami történik Magyarországon

Reggel 6 óra óta zajlik az országgyűlési választás, ám rögtön az első, 7 órás adat rekordot hozott. A négy évvel ezelőttinek közel kétszerese 3,46 százalék volt a részvétel. A lelkesedés később sem lankadt:

11 órakor a választásra jogosultak 16,89 százaléka,

13 órakor pedig 36,89 százaléka voksolt.

A legaktívabbak a választók Budapesten és környékén. Pest megye egészében 58 százalékos a részvétel 13 óráig, ezzel a legaktívabb az országban. Érd, Budaörs, Dunakeszi, Gödöllő térségében 60 százalék feletti részvételi arányokat látunk. Továbbra is viszonylagosan gyenge a szavazói kedv Ózd környékén.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos oldala szerint a szavazatok számlálása a legtöbb szavazókörben 19 óra után azonnal megkezdődik, így az előzetes eredmények publikálása – a feldolgozottság szintjének megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül kezdődik.

Ugyanakkor az NVI napokkal ezelőtt figyelmeztett, hogy akár napokat kell várni a végleges eredményre, mivel több választókerületben szoros eredmény várható. Így akár a levélszavazatok dönthetik el az egyéni választókerületi jelöltek sorsát

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a magas részvételi adatokra közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta:

Nagyon sokan szavaznak. Ez egy dolgot jelent: ha meg akarjuk védeni Magyarország biztonságát, egyetlen hazafi sem maradhat otthon! Csak a Fidesz! Fel, győzelemre!

Donald Trump elnökhöz köthető McLaughlin & Associates kutatócég vezetője szerint a Fidesz 44 százalékon, a Tisza Párt pedig 40 százalékon áll a biztos választók körében, a magas választási részvétel a Fidesznek kedvez és azok között, akik kevésbé voltak biztosak a részvételben, magasabb a Fidesz tartaléka.