Ezt senki nem látta jönni, a németek a kanyarban előztek: megvan a gigantikus gázbeszerzés – eldőlt, hol épül a hatalmas terminál, az oroszok csak néznek

Németország megtette legnagyobb lépését az orosz energiától való leválás felé: a német állami energetikai vállalat, a SEFE megállapodott Kanada első európai LNG-exportprojektjének egyik legfontosabb beszerzéséről. A megállapodás értelmében a németek évente 1 millió tonna cseppfolyósított földgázt vásárolnának a tervezett Ksi Lisims LNG-terminálból, amely Kanada nyugati partján, Brit Columbiában épülhet meg.

A mostani egyezség egyelőre nem kötelező érvényű, de világosan jelzi, milyen irányba mozdul az európai gázpiac. Németország az elmúlt években látványosan felpörgette LNG-beszerzéseit, miután az orosz vezetékes gázszállítások gyakorlatilag összeomlottak. Berlin most már nemcsak az Egyesült Államokból vagy Katarból próbál gázt szerezni, hanem új beszállítókat is keres, hogy minél szélesebb körből biztosítsa az ellátást – írja a Reuters.

A Ksi Lisims-projekt évente 12 millió tonna LNG exportjára lehet képes, ami Kanada második legnagyobb ilyen létesítményévé tenné a terminált.

A beruházást a houstoni Western LNG, a Rockies LNG kanadai termelői konzorcium és a Nisga’a őslakos közösség közösen fejleszti. Az LNG-terminál Kanada csendes-óceáni partján épülne meg, ami eredetileg elsősorban az ázsiai piacok kiszolgálására tűnt ideálisnak.

Most azonban teljesen átrendeződött a piac. Az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktusok miatt Európa egyre agresszívebben keresi az alternatív gázforrásokat, még akkor is, ha azok földrajzilag távolabb vannak. Tim Hodgson kanadai energiaügyi miniszter szerint több európai vevő is érdeklődik a kanadai LNG iránt, noha korábban a hosszú szállítási útvonalak miatt ez kevésbé tűnt reális opciónak.

A szállítmányok a jelenlegi tervek szerint a 2030-as évek elején indulhatnak meg, és akár húszéves időtávra is szólhatnak. A gáz fizikailag a Panama-csatornán keresztül érkezhetne Európába, de a piaci szereplők úgynevezett LNG-csereügyletekkel is optimalizálhatják a szállításokat.

Németország számára különösen fontos, hogy hosszú távú szerződésekkel stabilizálja az energiaellátást.

A SEFE az elmúlt időszakban már amerikai, argentin és török partnerekkel is kötött LNG-megállapodásokat. A mostani kanadai projekt azonban politikailag is érzékeny üzenet: Berlin egyre kevésbé akarja kitenni magát az orosz energiahordozóknak, miközben Moszkva továbbra is próbálja megtartani befolyását az európai gázpiacon.