Az orosz rakétatámadások és a kijevi diplomáciai képviseleteknek küldött moszkvai figyelmeztetés felborította az uniós vitát arról, hogy Európának közvetlenül kellene-e tárgyalnia Oroszországgal az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml a hétvégi csapások után a külföldi missziók távozását sürgette Kijevből, amit több tagállam már nem diplomáciai üzenetként, hanem burkolt fenyegetésként kezelt. Így éppen akkor vált kockázatosabbá a Moszkvával való kapcsolatfelvétel, amikor Brüsszelben egyre többen keresik, ki és milyen feltételekkel beszélhetne az orosz vezetéssel.

Teljes a káosz az EU-ban az oroszok szörnye miatt: mindenki sugdolózik, már Moszkva ajtaján kopogtatna Brüsszel, hogy vége legyen / Fotó: Martin Bergsma

Korábban egyre komolyabban merült fel, hogy az Európai Unió saját különmegbízottat nevezhet ki a Moszkvával folytatandó esetleges béketárgyalások előkészítésére. Az ötletet részben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sürgette, miután az Egyesült Államok figyelmének jelentős része a közel-keleti válságokra terelődött.

Szóba került António Costa, az Európai Tanács elnöke, Mario Draghi volt olasz miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök, sőt Angela Merkel neve is.

A hétvégi orosz rakétacsapások után azonban az egész folyamat új irányt vett.

Az EU-tagállamok között ugyanis egyre mélyebb az ellentét arról, hogy egyáltalán szabad-e most közvetlenül tárgyalni Vlagyimir Putyin rendszerével. Több ország szerint az orosz fenyegetések után politikailag szinte vállalhatatlanná vált a nyitás Moszkva felé. Németország, Franciaország, Spanyolország, Lengyelország, Hollandia és Észtország már be is kérette az orosz nagyköveteket tiltakozásul.

Brüsszel szerint Moszkva megijedtek

Az Európai Unió külügyminiszterei most Cipruson próbálnak közös álláspontot kialakítani, de a diplomáciai források szerint egyelőre inkább csak tapogatózás zajlik. Több tagállam továbbra is azt szeretné, hogy az EU elsősorban a szankciók és a gazdasági nyomásgyakorlás erősítésére koncentráljon, ne pedig tárgyalásokra.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az európai vezetők egy része szerint a mostani orosz agresszív fellépés részben annak a jele lehet, hogy Moszkva katonai nyomás alá került a fronton.

Brüsszelben többen úgy látják, hogy Ukrajna idei ellentámadásai jelentős veszteségeket okoztak az orosz hadseregnek,

ezért a Kreml egyszerre próbál katonai és pszichológiai nyomást gyakorolni Európára.