Deviza
EUR/HUF377,64 +0,57% USD/HUF321,85 +0,51% GBP/HUF432,9 +0,48% CHF/HUF407,66 +0,49% PLN/HUF88,11 -0,19% RON/HUF74,12 +0,52% CZK/HUF15,48 +0,52% EUR/HUF377,64 +0,57% USD/HUF321,85 +0,51% GBP/HUF432,9 +0,48% CHF/HUF407,66 +0,49% PLN/HUF88,11 -0,19% RON/HUF74,12 +0,52% CZK/HUF15,48 +0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Választás 2026
Tisza Párt
voksolás

Nem adták oda a választóknak az egyéni szavazólapot a Tisza delegáltjai

Nem adtak egyéni szavazólapot a választóknak a vasárnapi országgyűlési választáson a Tisza Párt delegáltjai, de ez csak egy a súlyos kihágások közül, amit a Fidesz demokrácia-központjának jelentettek.
VG
2026.04.12, 17:10
Frissítve: 2026.04.12, 17:38

Rengeteg bejelentés érkezett a Fidesz demokrácia-központjához, ezek közül számos eset súlyos visszaélésekre utal, amelyek a Tisza Párthoz köthetők, írja a Magyar Nemzet. 

MAGYAR Péter
Fotó: Bodnár Boglárka

A bejegyzésben példaként említenek egy hangfelvételt, amelyen a Tisza Párt hajdúsági jelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke a Hajdúságban, valamint Borsodban szervezte roma szavazatok vásárlását. „A legjobb ár-érték arány”, „fű alatti” tiszás adományosztás, hárommilliós rendezvény, „plusz ötszáz csomag” – hallható a nyilvánosságra került felvételen.

Szintén névtelen bejelentés érkezett Szakcsról, ahol a Tisza Párt szimpatizánsai körében krumplit osztanak, szavazatvásárlás céljából. 

Jászárokszálláson pénzt adnak a Tisza Pártra szavazó választópolgároknak, és meg is akarják félemlíteni az embereket azzal, hogy lefotózzák őket, amikor belépnek a szavazóhelyiségbe.

A párthoz eljutó információk szerint Bükkaranyoson az átjelentkezős szavazókörben a Tisza Párt delegáltjai több alkalommal sem adtak egyéni szavazólapot a választóknak, csak listás szavazólapot adtak ki, holott arra minden választópolgárnak törvényes joga van.

A Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt – mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője Budapesten. Dömötör Csaba szombati sajtótájékoztatóján közölte, hogy 443 esetben meg is született az elmarasztaló döntés, „tehát a beadvány megalapozott volt”. Egyértelmű törvénysértések esetén a Fidesz megteszi a szükséges feljelentéseket is – szögezte le. Az európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy a szóban forgó esetekről a helyi alapszervezetekhez és a pénteken elindított Demokrácia Központhoz érkeznek bejelentések.

A rendszerváltás óta nem történt ilyen Magyarországon. 15 órakor már közel ötmillióan szavaztak, ami 66,01 százalékos részvételi arányt jelent – írtuk meg

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu