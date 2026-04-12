Nem adták oda a választóknak az egyéni szavazólapot a Tisza delegáltjai

Rengeteg bejelentés érkezett a Fidesz demokrácia-központjához, ezek közül számos eset súlyos visszaélésekre utal, amelyek a Tisza Párthoz köthetők, írja a Magyar Nemzet.

A bejegyzésben példaként említenek egy hangfelvételt, amelyen a Tisza Párt hajdúsági jelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke a Hajdúságban, valamint Borsodban szervezte roma szavazatok vásárlását. „A legjobb ár-érték arány”, „fű alatti” tiszás adományosztás, hárommilliós rendezvény, „plusz ötszáz csomag” – hallható a nyilvánosságra került felvételen.

Szintén névtelen bejelentés érkezett Szakcsról, ahol a Tisza Párt szimpatizánsai körében krumplit osztanak, szavazatvásárlás céljából.

Jászárokszálláson pénzt adnak a Tisza Pártra szavazó választópolgároknak, és meg is akarják félemlíteni az embereket azzal, hogy lefotózzák őket, amikor belépnek a szavazóhelyiségbe.

A párthoz eljutó információk szerint Bükkaranyoson az átjelentkezős szavazókörben a Tisza Párt delegáltjai több alkalommal sem adtak egyéni szavazólapot a választóknak, csak listás szavazólapot adtak ki, holott arra minden választópolgárnak törvényes joga van.

A Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt – mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője Budapesten. Dömötör Csaba szombati sajtótájékoztatóján közölte, hogy 443 esetben meg is született az elmarasztaló döntés, „tehát a beadvány megalapozott volt”. Egyértelmű törvénysértések esetén a Fidesz megteszi a szükséges feljelentéseket is – szögezte le. Az európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy a szóban forgó esetekről a helyi alapszervezetekhez és a pénteken elindított Demokrácia Központhoz érkeznek bejelentések.

A rendszerváltás óta nem történt ilyen Magyarországon. 15 órakor már közel ötmillióan szavaztak, ami 66,01 százalékos részvételi arányt jelent – írtuk meg.