Rendkívüli fejlemény: ebbe az országba irányíthatja át Amerika a katonáit Németországból, ez nagyon rossz hír az oroszoknak – megtörtént az első tárgyalás a két elnök között

A dokumentum szerint vasárnap Karol Nawrocki lengyel államfő telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel. A beszélgetés témája az amerikai csapatok európai jelenléte volt.

Szombaton Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter ötezer amerikai katona kivonását rendelte el Németországból. Sean Parnell, az amerikai hadügyminisztérium szóvivője a hétvégén pedig azt mondta, hogy a csapatkivonás várhatóan hat-tizenkét hónapon belül befejeződik.

Amerikai hivatalos adatok szerint Németországban mintegy 38 ezer amerikai katona állomásozik, ami az amerikai erők legnagyobb kontingense Európában.

Eközben az Egyesült Államok tízezer katonát állomásoztat Lengyelországban. Varsó a közelmúltban többször jelezte, hogy szívesen venné, ha nőne az amerikai csapatok jelenléte Lengyelországban.

A németországi csapatkivonásról szóló hétvégi bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Donald Trump a múlt héten helyezte kilátásba a csapatcsökkentést Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveleteket Irán ellen.

Amerika a korábban bejelentettnél több katonát fog kivonni Németországból

Trump vasárnap váratlanul közölte, hogy Amerika a korábban bejelentettnél több katonát fog kivonni Németországból. Mindez most már egyértelműen annak a jele, hogy az USA alaposan átrendezi kapcsolatait Európával. Az új helyzetet a NATO se tudja kezelni.

„A korábban bejelentett ötezernél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból” – nyilatkozta Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Amerikai hivatalos adatok szerint az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezer Németországban van, ez az Egyesült Államok második legnagyobb külföldi kontingense Japán után.

