Irán megkapta az amerikai választ a legújabb békejavaslatára – közölték az iráni állami média képviselői, írta a BBC vasárnap este.

Sorsdöntő órák következnek: Irán szerint Donald Trump máris válaszolt a 14 pontos békejavaslatukra – most dől el, hogy megnyílik-e a Hormuzi-szoros

Az iráni külügyminisztérium szóvivője a Tasnim hírügynökség beszámolója szerint azt nyilatkozta, hogy a Pakisztánon keresztül kézbesített választ jelenleg felülvizsgálják.

Az Egyesült Államok még nem erősítette meg hivatalosan, hogy válaszolt Teheránnak, de Donald Trump elnök állítólag vasárnap azt mondta az izraeli Kan Newsnak, hogy a béketerv "elfogadhatatlan" számára.

Teherán 14 pontos tervében arra kérte Washingtont, hogy vonja ki erőit Irán határainak közeléből, vessen véget az iráni kikötők elleni tengeri blokádnak, és szüntessen be minden ellenségeskedést – beleértve Izrael libanoni offenzíváját is. Továbbá azt is szorgalmazta, hogy a két ország 30 napon belül megállapodásra jusson. Az iráni állami média szerint a javaslat arra sürgette a két harcoló felet, hogy a jelenlegi tűzszünet meghosszabbítása helyett a „háború befejezésére” összpontosítsanak.

A javaslatra utalva Trump is reagált szombat késő este, amikor a Truth Socialon közzétett bejegyzésében azt írta:

Még nem fizettek elég nagy árat azért, amit az emberiséggel és a világgal tettek az elmúlt 47 évben.

Ugyanazon a napon a floridai Palm Beachen újságíróknak nyilatkozva azt nyilatkozta, hogy még részletesen át kell tekintenie a tervet.

Trump nem akar kivonulni a konfliktusból

A BBC Trump láthatóan vonakodik teljesen kivonulni az iráni konfliktusból, mondván, hogy "senkinek ne kelljen két vagy öt év múlva visszamennie”. Teherán legújabb javaslata egy kilencpontos amerikai tervre válasz, amely két hónapos tűzszünetet irányzott elő.

Pénteken Trump levélben fordult az amerikai kongresszus tagjaihoz, amelyben kijelentette, hogy a konfliktus „megszűnt” az április 8-i tűzszünet hatálybalépése óta – annak ellenére, hogy Irán továbbra is „jelentős” fenyegetést jelent az Egyesült Államokra és a régióban állomásozó katonai erőire.