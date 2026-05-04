Óriási örökséget hagy a Tisza-kormányra Orbán Viktor, egész Európa irigyli – nagyon hamar kiderül, mit kezd vele Magyar Péter

Az Eurostat friss adatai szerint Magyarországon volt 2024-ben a legmagasabb az üzleti beruházási ráta az Európai Unióban. A szakértő szerint ez azt jelzi, hogy a magyarországi vállalatok kiemelkedően bíznak a jövőbeni növekedésben és a technológiai megújulás is nálunk a legdinamikusabb. A Tisza-kormány innen indul, ezt a teljesítményt kellene tovább javítania.
VG
2026.05.04, 07:13
Frissítve: 2026.05.04, 07:58

Nálunk, Magyarországon volt a legmagasabb az üzleti beruházási ráta az egész Európai Unióban az Eurostat csütörtökön kiadott hírlevele szerint – jelentette Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, országgyűlési képviselő a Facebookon.

A magyarországi vállalatok kiemelkedően bíznak a jövőbeni növekedésben és a technológiai megújulás is nálunk a legdinamikusabb / Fotó: NurPhoto via AFP

A magyarországi vállalatok lehagyták az uniós társaikat

A szakértő rávilágított, hogy a legfrissebb, 2024-es adatok szerint a magánszektorban a nem pénzügyi vállalkozások a megtermelt bruttó hozzáadott értékük 28,4 százalékát fordították jövőbeli termelést segítő eszközökre, például épületekbe, gépekbe és szoftverekbe. Az unió átlagában ez az arány 22,4 százalék, s például Németországban csupán 18,8 százalék volt.

Ez a gazdaság hosszú távú növekedési potenciáljának és a vállalkozói bizalomnak az egyik legfontosabb mérőszáma. Egyrészt a jövőbeli növekedésre, másrészt a hatékonyság és modernizáció javulására lehet következtetni belőle – magyarázta.

Szalai Piroska szerint mivel nálunk a legmagasabb a ráta az egész unióban, ezért kijelenthető, hogy

  • a cégek nálunk bíznak leginkább a jövőben, ezért bővítik kapacitásaikat, gépeket vásárolnak vagy új technológiákba fektetnek,
  • s nemcsak a mennyiségi bővülést kívánnak elérni, hanem a technológiai megújulás is nálunk a legdinamikusabb, ami alapvető a versenyképesség növeléséhez.

Ez most a Tisza-kormány startvonala. Innen kell tovább javulni.

Ne felejtsük el, a kampányban azt ígérték, hogy ha lesz változás, jobb lesz az élet Magyarországon. Ezt a jobb életet várjuk! Tiszta szívemből szurkolok, hogy tényleg jobb legyen, az elért eredményeket pedig meg kell védeni minden területen! – zárta sorait.

 

Orbán Viktor lekörözte az EU-t, itt a bizonyíték Brüsszelből

Orbán Viktor távozó kormányának búcsúajándékaként a magyar gazdaság erőteljesen lekörözte az Európai Uniót, és az euróövezetet is, amelyhez utódja csatlakozni kíván. Akár bent, akár kint: az elmúlt évek megmutatták, hogy az eurózóna sötét felhőt vont a magyar gazdaság fölé is. A felálló új hazai kormányzatra is rá fog nehezedni ez a súly, a magyarok pedig duplán érzik meg, ha a 16 évnyi kormányzat jóléti intézkedései áldozatául esnek az eurócsatlakozási tervnek – értékelte a Világgazdaság április végén.

Szinte teljes képből vonhatunk le következtetéseket, hiszen ismertté váltak a legnépesebb és legnagyobb uniós gazdaságok számai. (Kivéve a régiónkból a lengyeleket, akikről amúgy is tudni, hogy túlnövekednek szinte mindenkit, miközben számolatlanul szórják a pénzt – őket követni nálunk igazi esztelenség volna.)

A magyar és az európai helyzet: 

  • a hazai gazdaságban óriási meglepetésre az év első negyedében a GDP éves alapon 1,7 százalékkal nőtt, az előző negyedévhez képest 0,8 százalékkal. 
  • Eközben az EU átlagban 1, illetve 0,1 százalékos növekedést produkált az Eurostat friss jelentése szerint.
  • A számunkra gazdasági értelemben kiemelten fontos euróövezetnek még gyengébb, 0,8 százalékos éves növekedésre futotta.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
