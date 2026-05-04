Ingyenpénzt osztanak a bankok a magyaroknak májustól: itt a lista, mennyit ad az OTP, az MBH, az Erste, a K&H és a többiek – ezek a feltételei az ajándék tízezreknek

Májustól látványosan rákapcsoltak a bankok az ügyfélszerzésre, ezért egyre nagyobb összegű jóváírásokat kínálnak. A bankok jóváírásai akár több tízezer forintot is jelenthetnek az új ügyfeleknek, de bizonyos esetekben a százezres nagyságrendet is elérik. Az OTP, az MBH, az Erste és más pénzintézetek ajánlatai között azonban jelentős különbségek vannak, így a feltételek alapos átnézése kulcsfontosságú.
2026.05.04, 07:26
Frissítve: 2026.05.04, 08:05

Májustól érdemben felpörögtek a lakossági banki akciók Magyarországon: a pénzintézetek egyre nagyobb összegű jóváírásokkal próbálják magukhoz csábítani az új ügyfeleket, miközben a meglévő kedvezményeket is kiterjesztik. A BiztosDöntés weboldal összesítése szerint ma már gyakorlatilag minden jelentős szereplő kínál valamilyen pénzbeli ösztönzőt számlanyitásért vagy hitelfelvételért. A bankok versenye nemcsak a számlavezetésben, hanem a személyi kölcsönök és a támogatott hitelek piacán is egyre élesebb, ami közvetlen pénzügyi előnyt jelenthet az ügyfeleknek.

Ingyenpénzt osztanak a bankok a magyaroknak májustól: itt a lista, mennyit ad az OTP, az MBH, az Erste, a K&H és a többiek – ezek a feltételei az ajándék tízezreknek  / Fotó: mojo cp

Az egyik új belépő, a MagNet Bank május 4-től indított kampányában akár 30 ezer forintos egyszeri jóváírást kínál az új számlát nyitóknak, szigorú feltételek mellett. Az ügyfeleknek netbankot kell igényelniük, aktívan használniuk kell a számlát és három hónapon belül legalább 90 ezer forint értékben bankkártyával kell fizetniük, vagy jelentős – legalább egymillió forintos – egyenleget kell fenntartaniuk. Emellett 

kétéves hűségidőt is vállalni kell, és nem keletkezhet tartozás a számlán. 

Az ajánlói rendszerrel további húszezer forint szerezhető, amelynek egy részét az ügyfelek civil szervezeteknek is felajánlhatják.

A meglévő szereplők közül több bank is emelte a tétet. Az Erste Bank például május 1-jétől akár 150 ezer forintos jóváírást kínál az új ügyfeleknek, ami jelentős növekedés a korábbi maximum 80 ezer forinthoz képest. A Gránit Bank megtakarítási akciójában a rendszeresen félretevők akár negyvenezer forintot kaphatnak, emellett a szelfis számlanyitás hatvanezer, az ajánlókód további húszezer forintot ér. A CIB Bank ajánlóprogramjában mindkét fél húszezer forintos jóváírást kaphat.

A legnagyobb bankok ajánlatai között is komoly különbségek vannak. 

  • Az MBH Bank esetében akár 120 ezer forintos kedvezmény érhető el, amelyből hatvanezer forint közvetlenül a számlanyitáshoz kapcsolódik. 
  • Az OTP Bank harmincezer forint készpénzjóváírást és húszezer forintos vásárlási kupont kínál, miközben az online értékpapírszámlát nyitóknak elengedi a számlavezetési díjat. 
  • A K&H Bank akár 100 ezer forintig, a Raiffeisen Bank pedig 120 ezer forintig terjedő jóváírást adhat. Az UniCredit Bank az egyszeri kifizetés helyett részletekben, összesen ötvenezer forintot fizet ki az új ügyfeleknek.

A jóváírási verseny a hitelek piacára is átterjedt. A CIB Bank új személyi kölcsön akciójában ötvenezer forint járhat, ha a hitelösszeg eléri a kétmillió forintot, és az első törlesztés rendben megérkezik. Az UniCredit Bank akár nyolcvanezer forintos visszatérítést is kínál hasonló konstrukcióban.

A legnagyobb összegeket azonban továbbra is a támogatott hitelekhez kapcsolódó akciókban lehet megszerezni. Az Otthon Start konstrukciónál akár 350-500 ezer forintos jóváírás is elérhető, ha két új számlavezető ügyfél kapcsolódik az igényléshez. 

A babaváró hitelnél szintén százezer forint feletti kedvezmények jelennek meg több banknál. 

Ezek a konstrukciók elsősorban magasabb jövedelmű, fiatal ügyfeleket céloznak, akik hosszabb távon is értékesek a bankok számára.

A bankok közötti verseny egyértelműen az ügyfeleknek kedvez, ugyanakkor a feltételek teljesítése nélkül ezek az összegek nem érhetők el. A jóváírások mögött jellemzően aktív számlahasználat, rendszeres jövedelemérkeztetés vagy hosszabb távú elköteleződés áll. Emiatt a választás előtt érdemes részletesen összehasonlítani az ajánlatokat, mert a különbségek akár több tízezer forintos eltérést is jelenthetnek.

