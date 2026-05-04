Drónokra ömlik az uniós pénz: Ukrajna már az első csomagból milliárdokat kap fegyverkezésre

Az EU teljesíti a 90 milliárd eurós hitelre tett vállalását, és még ebben a negyedévben folyósítja a 45 milliárd eurós első részletet Ukrajnának, amelynek harmadát költségvetési célokra, kétharmadát pedig védelmi kiadásokra fordítják – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.

Az első, mintegy hatmilliárd euró értékű védelmi csomag drónok beszerzését tartalmazza, pedig Ukrajna már több mint egy éve hangoztatja, hogy drónnagyhatalom, sőt, Európát is szívesen ellátja drónokkal.

Kiemelte, hogy az EU továbbra is támogatja Ukrajnát, miközben Oroszország fokozza agresszióját. Felhívta a figyelmet, hogy az unió elfogadta a 20. szankciós csomagot, amely – mint fogalmazott – érzékelhetően hat az orosz gazdaságra, növeli az inflációt, a kamatlábakat és közvetlenül érinti az orosz lakosságot is. Arról is beszélt, hogy a Kreml válaszként korlátozza az internetet és a kommunikációt, ami szerinte egy „digitális vasfüggöny” kialakulásához vezet.

Ukrajna próbál előremenekülni – drónnagyhatalmi babérokra tör, külföldön létesítene kiképzőközpontokat

Mint lapunk március végén beszámolt róla, Ukrajna előretört az amerikai piacokon olcsó és a vállalat szerint roppant hatékony drónvadász eszközeivel, technológiájával. Például a Vad Darazsak (Wild Hornets) nevű, négymotoros minihelikopter (mérete, mint két kinyújtott férfikéz) a rászerelt elhárítóeszközzel a gyártója szerint

képes elérni a drónvilágban nagynak számító mintegy 340 kilométer per óra sebességet, és

25 kilométeres hatósugarával félelmetes ellenfele az iráni–orosz Sahid 131, 136-os (Oroszországban Geranium–2) drónoknak.

Eszerint Ukrajna versenytársa lesz a könnyebb súlyú drónkategóriában a nagy nehéz, többtonnás drónokra összpontosító Egyesült Államoknak.

A világ drónpiacai elképesztő, évi 16 százalékos növekedési tempót diktálnak, 2030-ra a piaci érték a 160-260 milliárd dolláros globális kategóriában lesz

– jósolta a Spherical Insight szakportál. Jelenleg (a piacok négyötödével) a könnyű több függőleges tengely körül forgó propellerrel hajtott eszközök dominálnak. Ezek képesek a függőleges, helyből való felemelkedésre és az egy pont feletti tartós lebegésre.