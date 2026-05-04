MÁV-mosdók: több száz már kész, de még mindig nincs vége a felújításnak – itt a végső határidő
„A mai napig az utasforgalom több mint négyötödét lefedő mosdót korszerűsítettünk országszerte” – közölte a Világgazdaság megkeresésére a MÁV csoport kommunikációs igazgatósága.
Milliárdokból újulnak meg a MÁV mosdói
Lázár János még 2025 elején a tízpontos vállalásában jelentette be, hogy egy éven belül a MÁV csoport összes mosdóját felújítják.
Lapunkkal a MÁV tisztázta, hogy a vasútállomásokon, illetve a buszpályaudvarokon
mintegy 1200 illemhely található – ebbe az utasforgalmi és a szolgálati mosdók is beletartoznak –,
a felmérések alapján pedig összesen 1042 mosdó szorul kisebb vagy teljes felújításra. A közlekedési vállalat decemberben még azt közölte, hogy a program a terveknek megfelelő ütemben halad, bár ekkorra már egyértelművé vált, hogy az év végéig nem készül el valamennyi mellékhelyiség.
Az akkori építési és közlekedési miniszter arról is beszámolt, hogy a munkálatok 6,5 milliárd forintba kerülnek: ezt az összeget belső forrásból teremtették elő.
Azt is mondta, hogy a nagy pályaudvaroknál található illemhelyeken a Mol-benzinkutaknál használt beléptetést vezetnek be, a kisebb helyszíneken pedig élő munkaerőt használnak majd az üzemeltetéshez.
A korábbi ígéretek szerint a mosdók használata fizetőssé vált volna, ugyanakkor a MÁV csoport utasai – érvényes jeggyel, bérlettel vagy mobilalkalmazáson keresztül – továbbra is díjmentesen vehették volna igénybe azokat.
Lázár János tavaly decemberben a parlament gazdasági bizottsági meghallgatásán árlta el, hogy
az év eleji bejelentés óta a több mint ezer mosdóból kevesebb mint négyszázat tudtak felújítani.
Úgy fogalmazott: a felújított helyszíneken már a forgalom 80 százalékát szolgálják ki – ez az arány egybevág a MÁV jelenlegi kommunikációjával is –, így az utazók többsége ma már kulturáltabb mosdókat vehet igénybe.
Fizetős rendszer marad a főpályaudvarokon, csúszik a teljes felújítás
Jelenleg a főpályaudvarokon található összes mosdó továbbra is fizetős – valahol drágább is lett –, míg a többi állomáson lévő mellékhelyiségeket bárki ingyenesen használhatja.
A MÁV korábbi közlése szerint a mosdófelújítási program teljes befejezéséig a jelenlegi rendszer marad érvényben.
Ez azt jelenti, hogy az alvállalkozók által üzemeltetett illemhelyeken átmenetileg továbbra is fizetni kell a használatért, míg a társaság saját üzemeltetésű mosdói változatlanul ingyenesen vehetők igénybe az utasoknak. A csoport azt is jelezte, hogy a felújítási program lezárása után egységesíteni fogják a használati feltételeket.
Korábban a MÁV arról tájékoztatta lapunkat, hogy a felújítási munkálatok várhatóan idén tavaszra minden érintett helyszínen befejeződnek. Azonban a több mint egy éve indított program továbbra is folytatódik, egy-egy mosdó felújítása átlagosan a 6 millió forintos költséget is meghaladhatja a MÁV csoport számára.
Lapunk megkereste a MÁV-ot azzal kapcsolatban, hogy mikortól válik minden érintett állomáson ingyenessé a mosdók használata az utasoknak, azonban cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.
Az is bizonytalan egyelőre, hogy a jövőben milyen módon marad fizetős a nagy pályaudvarok mosdóinak használata,
információink szerint a korábban meghirdetett beléptető rendszer mégsem valósul meg.
A MÁV csoport a Világgazdaságnak azt is elárulta, hogy néhány hónapon belül a fennmaradó busz- és vasútállomásokon található mosdók felújítását is befejezik. A közlekedési vállalat megfogalmazása szerint
a beruházásokat végző vállalkozó jelentése alapján a nyár végéig a felújítások a további helyszíneken is befejeződnek.