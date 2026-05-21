EUR/HUF359,58 -0,04% USD/HUF309,31 -0,03% GBP/HUF415,8 +0,04% CHF/HUF393,24 +0,04% PLN/HUF84,65 -0,08% RON/HUF68,55 -0,16% CZK/HUF14,8 -0,03%
BUX132 372,93 +0,69% MTELEKOM2 666 +1,43% MOL3 972 -0,4% OTP40 320 -1,93% RICHTER12 410 +1,53% OPUS317 +0,79% ANY7 890 +0,89% AUTOWALLIS149 -1,01% WABERERS4 650 +1,29% BUMIX9 180,21 -0,54% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 843,74 +0,2%
Donald Trump bejelentette: 47 éves protokollt szeg meg, óriási pofont kap ezzel Kína

Donald Trump amerikai elnök kész személyesen felvenni a kapcsolatot a tajvani vezetővel. A lehetséges beszélgetés komoly diplomáciai áttörést jelentene, miközben Washington éppen jelentős fegyverüzletet készít elő Tajvannak.
VG/MTI
2026.05.21, 07:25
Frissítve: 2026.05.21, 07:59

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy a tervek szerint személyesen egyeztet Laj Csing-tö tajvani elnökkel. Amennyiben ez megtörténik, szakítást jelentene a jelenlegi diplomáciai gyakorlattal. 

Donald Trump személyesen egyeztetne a tajvani elnökkel – közel 50 év után először
Személyes egyeztetés jöhet Donald Trump és a tajvani elnök között / Fotó: AFP

Ez lenne ugyanis az első közvetlen személyes kapcsolatfelvétel hivatalban lévő amerikai és tajvani elnök között közel ötven éve, 1979 óta, amikor az Egyesült Államok de jure megszakította a diplomáciai kapcsolatot Tajvannal. Azt követően az Egyesült Államok az egy Kína politikát kezdte alkalmazni, és ennek keretében nem tart fenn hivatalos államközi kapcsolatot Tajvannal.

A közvetlen kapcsolatfelvételt várhatóan rossz szemmel nézné Kína, miután az Egyesült Államok épp egy 14 milliárd dollár körüli fegyvereladási megállapodásra készül a Peking által el nem ismert Tajvannal.

Amikor újságírók megkérdezték Donald Trumpot, hogy szándékában áll-e felhívni a tajvani elnököt, mielőtt további fegyvereladásokról döntene Tajvannak, az amerikai elnök azt válaszolta, hogy „Beszélni fogok vele. Mindenkivel beszélek.” Ezután Donald Trump azt mondta, hogy nagyon jól kézben tartjuk a helyzetet.

