Donald Trump bejelentette: 47 éves protokollt szeg meg, óriási pofont kap ezzel Kína
Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy a tervek szerint személyesen egyeztet Laj Csing-tö tajvani elnökkel. Amennyiben ez megtörténik, szakítást jelentene a jelenlegi diplomáciai gyakorlattal.
Ez lenne ugyanis az első közvetlen személyes kapcsolatfelvétel hivatalban lévő amerikai és tajvani elnök között közel ötven éve, 1979 óta, amikor az Egyesült Államok de jure megszakította a diplomáciai kapcsolatot Tajvannal. Azt követően az Egyesült Államok az egy Kína politikát kezdte alkalmazni, és ennek keretében nem tart fenn hivatalos államközi kapcsolatot Tajvannal.
A közvetlen kapcsolatfelvételt várhatóan rossz szemmel nézné Kína, miután az Egyesült Államok épp egy 14 milliárd dollár körüli fegyvereladási megállapodásra készül a Peking által el nem ismert Tajvannal.
Amikor újságírók megkérdezték Donald Trumpot, hogy szándékában áll-e felhívni a tajvani elnököt, mielőtt további fegyvereladásokról döntene Tajvannak, az amerikai elnök azt válaszolta, hogy „Beszélni fogok vele. Mindenkivel beszélek.” Ezután Donald Trump azt mondta, hogy nagyon jól kézben tartjuk a helyzetet.
Kína megállíthatatlan: hétéves csúcson az európai befektetések
Kínának ugyan az export az üzleti tevékenység előnyben részesített formája, nagy hangsúlyt fektet a külföldi befektetésekre is. A jelek szerint Európa az egyik kedvenc célpontja: tavaly hétéves csúcsra ugrott a kontinensre áramló kínai tőke mennyisége, és először haladta meg a többi magas jövedelmű gazdaságét.