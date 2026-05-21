Irán széthasítja az eurót, van, ahol nagyon beüt a válság: Frankfurtban vakarhatják a fejüket
A közel-keleti háború és az olajszállítások akadozása brutális üzemanyag-drágulást indított el Európában, de a sokk nem minden országot érint egyformán. Miközben egyes államokban még kezelhető az energiahelyzet, máshol már a fogyasztás és a háztartások pénzügyi stabilitása került veszélybe.
Komoly gazdasági feszültséget okoz Európában az üzemanyagárak hirtelen emelkedése, amelyet a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros körüli olajszállítási zavarok indítottak el. Az olaj hordónkénti ára február végén még 70 dollár körül mozgott, március eleje óta azonban tartósan 110 dollár körüli szinten áll.
Ez a változás néhány hét alatt érezhetően megdrágította a tankolást az egész eurózónában.
A drágulás azonban nem egységes. Az ING elemzése szerint Egyesült Államok és Izrael Irán elleni közös csapása előtti héthez képest egy 50 literes benzintank feltöltése
- Spanyolországban átlagosan 5 euróval kerül többe;
- míg Németországban már 13,5 eurós emelkedést mértek.
A dízel esetében még brutálisabb a különbség:
- Olaszországban 15,65 eurós pluszról beszélnek;
- Hollandiában viszont már 23 euróval drágább ugyanekkora tankolás.
A legnagyobb eltérések március végén és április elején jelentkeztek, amikor az olajárak hirtelen kilőttek. Azóta néhány ország ideiglenes adócsökkentésekkel próbálta enyhíteni a helyzetet, de a problémát ez sem oldotta meg teljesen.
A jelenlegi árszintek mellett az év végére komoly pluszkiadások halmozódhatnak fel a családoknál. Benzin esetében az éves többletteher Olaszországban nagyjából 70 euró lehet, Hollandiában viszont akár 280 euró is összejöhet. Dízelautóknál még durvább a helyzet: 190 és 430 euró közötti extra kiadás várható országonként.
Elkerülhető lett volna az üzemanyagár-robbanás
Az összehasonlítás különösen annak fényében érdekes, hogy a 2022-es energiaválság után sokan remélték: Európa már felkészült az ilyen sokkokra. Ehhez képest az idei üzemanyagköltségek nominálisan több országban már most meghaladhatják a 2022-es szintet. Hollandiában például akár 15 százalékkal is magasabb lehet az éves üzemanyag-kiadás, míg Ausztriában körülbelül 2 százalékos növekedést várnak.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az eurózóna országai nagyon eltérő mértékben függnek az autóhasználattól. Portugáliában a háztartások tavaly a rendelkezésre álló jövedelmük 6,2 százalékát költötték üzemanyagra, Olaszországban viszont csak 4 százalékot. Ez elsőre meglepő lehet, mert az olasz üzemanyagárak kifejezetten magasak az adók miatt. A különbség oka inkább az, hogy az olaszok átlagosan kevesebbet autóznak, míg Portugáliában az alacsonyabb jövedelmek miatt nehezebb kigazdálkodni a drágulást.
Németország, Franciaország és Ausztria különösen érzékeny lehet az új olajsokkra, mert ezekben az országokban az emberek jellemzően sokat vezetnek.
Hollandiában ráadásul az abszolút áremelkedés is az egyik legnagyobb Európában. Ezzel szemben Spanyolországban a kormány átmenetileg 21 százalékról 10 százalékra csökkentette az üzemanyag áfáját, ami valamelyest mérsékelte a drágulást.
Sokan azt gondolhatnák, hogy a háztartások egyszerűen kevesebbet autóznak majd, és így csökkentik a kiadásaikat. A gyakorlat azonban mást mutat. A pandémia idején ugyan visszaesett az autóhasználat az otthoni munkavégzés miatt, de azóta a legtöbb országban a megtett kilométerek száma visszatért a járvány előtti szintekre. Ez azt jelenti, hogy az emberek mozgástere korlátozott: dolgozni, ingázni, bevásárolni továbbra is kell.
A következmény így nem feltétlenül az lesz, hogy kevesebbet tankolnak az európaiak, hanem az, hogy más területeken kezdenek el spórolni. A magasabb üzemanyagköltségek fokozatosan kiszoríthatják a szabadidős és egyéb nem létfontosságú kiadásokat. Ez pedig már közvetlenül érintheti a kiskereskedelmet, a turizmust és a szolgáltatószektort is.
