A védett árnál bőven fizetnénk többet is a magyarok, mégsem fogják szeretni a Tisza Pártot, ha ezt meglépi

Márciusban a tavaly márciusinál mintegy 20 százalékkal több üzemanyag fogyott a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatainak töltőállomásainál, és az áprilisi számok is hasonlóan kedvezőnek ígérkeznek. Az autósok döntő része nem kényszerül spórolni, sőt, könnyen nyúl a töltőpisztolyhoz. Mellesleg nőtt a forgalom a nem védett áras, azaz a szabadpiaci szegmensben is, amely az országos forgalom mintegy 10 százalékát teszi ki.

Az adatokat a MÁSZ főtitkára közölte a Világgazdasággal. Grád Ottót elsősorban arról kérdezte lapunk, hogy milyen üzemanyag-ellátásra számítsunk, ha a védett ár még él, de a biztonsági készlet már kifogy, vagy már nem használhatnak belőle további tételekhez a nagykereskedők. Válaszának ismertetése előtt azonban érdemes felidézni, milyen körülmények között jelent meg a védett üzemanyagár a hazai felhasználók döntő része számára!

Három hónapon át nem érkezett orosz kőolaj a Barátság vezetéken – ellátási probléma fenyegetett.

A Mol százhalombattai finomítójában történt tűz miatt csökkent a létesítmény kapacitása – szűkült a késztermék kínálata.

Időközben elakadt az olajszállítás a Hormuzi-szoroson – szűkült az olajkínálat, drágult az olaj.

Magyarországon országgyűlési választás közeledett – sokak szerint ez is magyarázta a felhasználóknak kedvező intézkedést.

Az olaj jön

Fizikailag úgy tűnik, hogy rendben érkezik Magyarországra annyi kőolaj, amennyit a Mol százhalombattai finomítója fel tud dolgozni.

Grád Ottónak nincs arról információja, hogy bármi gond lenne az orosz olaj importjával. Rendben működik a Barátság és az Adria-kőolajvezeték is. Azonban csökkentett mennyiségről van szó, mert a tavalyi tűz miatt a finomító várhatóan még az idei harmadik negyedévig is csak mintegy 60 százalékos kapacitáson tud termelni. Az így előállított üzemanyag valószínűleg nem lesz elég, szükség lesz az importra is. Növeli az importigényt a felhasználás említett, tavaszi növekedése is.

Mennyibe kerül a védett ár rendszere?

A kereskedők arra panaszkodnak, hogy veszítenek azon, ha piaci áron kénytelenek vásárolni, és hatóságin eladni. Ám nem mindenki vásárol a piacról. A biztonsági üzemanyagkészlet tulajdonosa, a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség (MSZKSZ) pedig olyan áron köteles kiszolgálni a hozzá forduló vevőket, amely mellett azoknak a védett áras értékesítés mellett is keletkezik árrésük. Igaz, a kereskedők csak olyan arányban vásárolhatnak az MSZKSZ-től, amilyen arányban előzőleg hozzájárultak a biztonsági készlet felöltéséhez, az pedig piaci áron történt. És nem is spájzolhat bárki: az MSZKSZ készleteit a szövetség készletezésre kötelezett tagvállalatai, azaz olajcégek és nagykereskedők töltik fel.