Európára önti a pénzt Kína, a kedvencet könnyen kitalálhatjuk, az export máshová zúdul

Kína számára ugyan az export az üzleti tevékenység előnyben részesített formája, nagy hangsúlyt fektet a külföldi befektetésekre is, a jelek szerint Európa az egyik kedvenc célpontja: tavaly hétéves csúcsra ugrott a kontinensre áramló kínai tőke mennyisége, és először haladta meg a többi magas jövedelmű gazdaságét – miközben az Egyesült Államokban a geopolitikai feszültségek közepette egy évtizede a legalacsonyabb szinten stagnál.

A Rhodium Group és a berlini székhelyű Mercator Institute for China Studies (MERICS) közös jelentése szerint 2025-ben Európába irányult a kínai globális befektetések mintegy 25 százaléka, ami jelentős ugrás a 2024-es 17 százalékhoz képest.

Kína összesen 16,8 milliárd eurót invesztált az Európai Unióba és az Egyesült Királyságba tavaly, ami 67 százalékkal több az előző évinél. Ennek 42 százaléka az elektromos járművek ellátási láncának szektorába irányult.

A növekedést azonban a fúziók és felvásárlások hajtották,

amelyek 89 százalékkal, 7,9 milliárd euróra ugrottak meg, míg a zöldmezős beruházások értéke 51 százalékkal, 8,9 milliárd euróra nőtt.

Változatlanul Magyarország Kína kedvence

A korábbiakhoz hasonlóan a jelentés ismét kiemelte Magyarországot, amely immár harmadik éve az első a kedvezményezett országok között, bár a részesedése némileg csökkent: 2024-ben még 31, 2025-ben 23 százalékos volt csak.

Ennek az oka, hogy tavaly nem jelentettek be milliárd eurós értékű új beruházásokat, csak olyan „kisebbeket”, mint a BYD kutatási-fejlesztési központja (198 millió euró) és a Zhejiang Huashuo csoporthoz tartozó Halms miskolci gyára (mintegy 200 millió euró).

Magyarország ezzel ismét olyan európai gazdasági nagyhatalmakat utasított maga mögé, mint Németország és Franciaország, bár mindkettő részesedése nőtt 2025-ben a kínai befektetésekből:

Németországé 10-ről 15,

Franciaországé 5-ről 12

százalékra.

Értékében a németországi majdnem háromszorosára, 2,5 milliárd euróra, a franciaországi közel a négyszeresére, 1,9 milliárd euróra ugrott. Az Egyesült Királysággal együtt a két ország a 2024-es 23 után a kínai befektetések 34 százalékát vonzotta tavaly.