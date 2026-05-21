Nem verték nagy dobra: drámai incidens történt a Fekete-tenger felett - orosz vadászgépek kerültek összetűzésbe egy brit kémrepülővel

A brit védelmi minisztérium május 20-án közölte, hogy a Royal Air Force egyik RC-135W Rivet Joint típusú felderítő repülőgépe nemzetközi légtérben, rutinfeladatot végzett a Fekete-tenger felett, amikor két orosz harci gép elfogta. London állítása szerint az egyik orosz Szu–35-ös olyan közel repült a brit géphez, hogy bekapcsoltak a Rivet Joint vészhelyzeti rendszerei, és az automata pilóta is lekapcsolt. Egy másik orosz gép, egy Szu–27-es hat alkalommal húzott el a brit repülőgép előtt, a legközelebbi ponton mindössze hat méterre a gép orrától.

A NATO kelet szárnyának sarkában

John Healey brit védelmi miniszter „veszélyesnek és elfogadhatatlannak” nevezte az orosz pilóták manővereit. Szerinte az ilyen akciók komoly baleseti kockázatot hordoznak, és növelhetik az eszkaláció esélyét. A miniszter ugyanakkor külön kiemelte a brit személyzet fegyelmezettségét és szakmai felkészültségét, valamint azt mondta, hogy az eset nem tántorítja el az Egyesült Királyságot

a NATO keleti szárnyának védelmétől.

A brit kormány szerint a Rivet Joint fegyvertelen volt, és nemzetközi légtérben repült. A típus feladata elektronikus felderítés: érzékelőivel rádió- és radarjeleket figyel, majd ezekből hírszerzési adatokat állít elő. A brit légierő ilyen gépei jellemzően a lincolnshire-i RAF Waddington bázisról indulnak, és a NATO keleti térségében végzett megfigyelési feladatokban vesznek részt.

Az oroszok a briteket célozzák

Az eset előzményei miatt London különösen érzékenyen reagált, 2022 szeptemberében egy orosz vadászgép rakétát indított egy brit Rivet Joint közelében a Fekete-tenger felett. Moszkva akkor műszaki hibáról beszélt, a brit kormány pedig nyilvánosan elfogadta ezt a magyarázatot, később azonban nyugati védelmi források alapján a BBC arról számolt be, hogy az orosz pilóta

egy félreérthető parancsot követően lőtte ki a rakétát.

A mostani incidens nem önmagában áll. A brit védelmi minisztérium az elmúlt hetekben fokozott orosz katonai aktivitásról beszélt, egyebek mellett a brit és szövetséges infrastruktúra közelében észlelt tengeralattjáró-mozgásokról. London számára ez nemcsak katonai, hanem gazdasági és nemzetbiztonsági kérdés is, mert az Északi-tenger és az Atlanti-óceán térségében futó tenger alatti kábelek és energia-infrastruktúrák kulcsfontosságúak a kommunikáció, az adatforgalom és az energiaellátás szempontjából.