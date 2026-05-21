Itt van Merz ajánlata Zelenszkijnek: így képzeli el Ukrajna jövőjét az EU-ban a német kancellár

Friedrich Merz német kancellár köztes megoldást javasol Ukrajna uniós csatlakozásához: az általa kezdeményezett társult tagság lehetővé tenné, hogy ukrán tisztviselők részt vegyenek az EU csúcstalálkozóin és miniszteri tanácskozásain, szavazati jog nélkül.

A Reuters által megismert, európai uniós vezetőknek írt levélben Merz azt is indítványozta, hogy a tagállamok politikai kötelezettséget vállaljanak az EU kölcsönös védelmi klauzulájának Ukrajnára való alkalmazására, így teremtve meg az egyik legfontosabb biztonsági garanciát az országnak.

A javaslat különösen azért bír stratégiai jelentőséggel, mert Volodimir Zelenszkij elnöknek bármilyen békerendezést el kell tudni adnia az ukrán közvéleménynek, főleg akkor, ha az ország területveszteséggel zárja le a konfliktust és NATO-tagságot sem nyerhet. Elemzők szerint egy egyértelmű uniós perspektíva ebben a helyzetben kulcsfontosságú.

Az EU részéről ugyanakkor nem tartják reálisnak, hogy Ukrajna a következő néhány évben teljes jogú tagállam lehessen.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamata rendszerint hosszadalmas és bürokratikus: részletes tárgyalásokat, jogi reformokat, valamint az összes 27 tagállam jóváhagyását és ratifikációját igényli. Ez utóbbi komoly akadályokat is gördíthet az út elé. Merz javaslata egy olyan kategóriát hozna létre, amely jelenleg nem létezik az uniós szabályok között.

A társult tagság keretében Ukrajna szavazati jog nélküli társult biztost delegálhatna az Európai Bizottságba, illetve hasonló státuszú képviselőkkel vehetne részt az Európai Parlamentben. A kancellár levelében kitért arra is, hogy egy visszacsatolási mechanizmus vagy automatikus záradék bevezetése szükséges lehet arra az esetre, ha Ukrajna visszacsúszik a jogállami normák teljesítésében vagy a csatlakozási folyamatban.

Hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés nem érinti a többi tagjelölt ország helyzetét, és azt javasolta, az unió keressen innovatív megoldásokat azoknak az országoknak, amelyek már régóta várakoznak a csatlakozásra. Merz a levélben leszögezte, hogy terveit európai partnereivel is megvitatja, és célja, hogy hamarosan megállapodás szülessen, amelynek nyomán egy dedikált munkacsoport dolgozza ki a részleteket.