Lefaragnak az állampapírok kamatából – most érdemes máshol is nézelődni: két kézzel szórják az osztalékot a magyar cégek

A magyar kockázati felár mérséklődésével párhuzamosan a héten csökkennek a legkedveltebb lakossági magyar állampapírok kamatai is. A pesti tőzsdén eközben továbbra is elérhetőek az államkötvényekkel versenyképes, sőt, akár utóbbiak kamatát meghaladó osztalékot fizető vállalati részvények is.

A tőzsdei befektetés magasabb kockázatait vállalni képes befektetőknek így érdemes lehet a magas osztalékhozamú hazai papírok között is szétnézniük, különösen, hogy az állampapírokkal szemben a részvényesi juttatásokra nem kell egy évet várniuk a tulajdonosoknak, a tavalyi eredményből fizetendő osztalékot ugyanis néhány héten, de legrosszabb esetben is pár hónapon belül megkaphatják az időben beszállók.

Ugyan a Magyar Telekomról és a Graphisoft Park részvényeiről már levágták a 6, illetve 10 százalék közüli hozamot jelentő osztalékszelvényt, a BUX index tagjai között akad még vonzó osztalékkal kecsegtető papír.

Simán lenyomja a magyarok kedvenc állampapírjának új kamatát a Mol-osztalék

Mind közül a legnagyvonalúbb ajánlatot a Mol tette le az asztalra, amely a 2025-ös eredményéből részvényenként 300 forintot oszt vissza. Ez 7,4 százalékos kifizetési arányt jelent az árfolyamra vetítve. A közalapítványi tulajdonosok körüli vita miatt az olajtársaság a harmadik negyedévre halasztotta az osztalék kifizetését. A Mol osztalékhozama ezzel jócskán meghaladja a Fix Magyar Állampapír pénteken érkező legújabb, 2031/Q3 sorozatának 6,5 százalékos kamatát.

A pesti tőzsde legmegbízhatóbb osztalékfizetői közé tartozó ANY Biztonsági Nyomda idén sem okoz csalódást, nyereségének több mint 80 százalékát szétosztja a tulajdonosok között. A közgyűlés által jóváhagyott, 503 forintos kifizetés 6,5 százalékos hozamot jelent, az összeget július közepén utalja majd a befektetők számlájára a nyomdatársaság.

A kuriózumok közé tartozik a régiós kereskedelmi célú ingatlanpiacon terjeszkedő Shopper Park Plus, amely kifejezetten magas, 6,6 százalékos osztalékkal kecsegteti a tőzsdézőket. A csavar, hogy ezt ráadásul nem forintban, hanem euróban kínálja, ami még vonzóbbá teheti a papírt. A kifizetés időpontja ugyanakkor egyelőre nem ismert.