Annyi a vásárló, hogy teleszórják a Magyarországon is népszerű boltokkal Európát – „Meggyőztek minket!"

A Pepco Group felgyorsítja európai terjeszkedését, 2027 és 2030 között legalább 600 új üzletet nyitna meglévő nyugat-európai piacain – derült ki a diszkontlánc csütörtöki pénzügyi jelentéséből.

A varsói tőzsdén jegyzett vállalat tavaly adta el a nehézségekkel küzdő brit Poundland láncát, Spanyolországban és Olaszországban ugyanakkor vaskos nyereséget hozott össze.

„A Nyugat-Európában látott gyorsuló üzletgazdaságtan megerősít bennünket abban, hogy növeljük ottani ambícióinkat” – mondta Stephan Borchert vezérigazgató közleményében.

Borchert szerint a tervezett üzletnyitások megdupláznák a csoport jelenlétét a régióban. A vállalat emellett kisebb próbaüzleteket is indít Ukrajnában.

A Pepco pénzügyi éve első felében 17,5 százalékos növekedést ért el mögöttes alaptevékenységi eredményében, amely 516 millió euróra, vagyis 600 millió dollárra emelkedett.

A csoport, amely áprilisban megemelte egész éves előrejelzését, közölte, hogy jó úton halad az idei 250 új üzlet megnyitására vonatkozó cél teljesítése felé.

Azt is megismételte, hogy az iráni háború ellátási láncra gyakorolt hatása eddig minimális volt.

Az idei eredmények kulcsfontosságú tesztet jelentenek a Pepco stratégiai újraindítása szempontjából, miután a vállalat eladta a Poundlandet, hogy saját névadó márkájára összpontosítson. Közölte, hogy az új stratégiával összhangban a Dealz márka leválasztása is még idén lezárul.

Az erős eredmények nyomán a Pepco egyszeri, legfeljebb 400 millió eurós tőke-visszajuttatást jelentett be. A következő években fokozatosan 40 százalék felé emeli osztalékkifizetési arányát a mögöttes nyereséghez viszonyítva.

A bizakodást a Pepco árfolyama is alátámasztja, ami az elmúlt 12 hónapban tendenciózusan emelkedett.

Mint lapunk is beszámolt róla, a Pepco Group bevételei 4,3 százalékkal, 1,4 milliárd euróra nőttek a december végén lezárt negyedévben.

A növekedést a Pepco márka boltjai hajtották, miközben a csoport másik márkája, a Dealz gyengébb teljesítménye negatívan hatott a csoport értékesítésére. A forgalombővülés a gyorsan mozgó fogyasztási cikkek nélkül 3,3 százalékos volt, ami azért lényeges, mert ezt a szegmenst idén leépíti a cég.