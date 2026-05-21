Fontos dátum érkezett el: ma lehet utoljára magasabb kamattal állampapírt venni

Aki magasabb kamatot szeretne kapni lakossági állampapír befektetése után, annak már csak pár órája marat, hiszen ma (csütörtökön) lehet utoljára vásárolni magasabb kamat mellet a fix hozamot kínáló sorozatokból. A változás a lakossági állampapír-piac mintegy 95 százalékát lefedő termékeket érinti: a Fix Magyar Állampapírt, a Magyar Állampapír Pluszt és annak nyomdai változatát, valamint a postán kapható Kincstári Takarékjegyet. Ami meghökkentő: Magyarországon pont a fordítottja történik az állampapírkamattal, mint a hozamokkal az európai nagy piacokon.

Van választék lakossági állampapírokból, de most a magyarok a fix kamatozásúakat keresik / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Csökken a kamat a lakossági állampapíroknál

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) hétfőn jelentette be, hogy csökkenti a fix kamatozású állampapírok kamatát 0,5 százalékkal, a megváltozott kamatkörnyezetre és a kötvénypiacokon valamint a releváns pénzpiacokon csökkenő hozamokra hivatkozva. A döntés ugyanakkor nem érinti az állampapírok egyéb jellemzőit, mint a futamidő vagy a kamatfizetés gyakorisága.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) is kihasználta a Magyarországot övező bizalmat, és a javuló piaci és likviditási feltételekre hivatkozva 5,75 százalékról 5,25 százalékra csökkentette devizaswap-instrumentumának implicit kamatlábát. Egyre több elemző szerint pedig az alapkamat esetében is folytatódhat a kamatcsökkentés, az MBH Elemzési Centrum például

a jelenlegi 6,25 százalékos kamat helyett az év végére már csak 5,5 százalékos alapkamatot vár.

Erre lehet is tér, hiszen egyelőre a Hormuzi-szoros lezárása miatt kibonatkozó energiaválság ellenére is alacsony maradt hazánkban az infláció.

Noha az iráni háború hatására Európában is nő az inflációs nyomás, egyelőre az Európai Központi Bank (EKB) sem emelt a kamaton, ám míg a magyar hozamgörbe lefelé tolódott az elmúlt hónapban, az eurózónában esnek a kötvénypiacok, amik a kamatok emelkedését jelentik. A piac egyre kevésbé bízik abban, hogy az EKB tartósan el tudja kerülni a kamatemelést.

Itt az utolsó esély magasabb kamattal beszállni

Az új, alacsonyabb kamatozású sorozatokat azonban csak pénteken indítják útjukra, így csütörtökig még a magasabb kamatok mellett vásárolhatunk a fentebb említett állampapírokból. A legnépszerűbb, öt éves futamidejű FixMÁP így még 7 százalékos kamat mellett vásárolható csütörtökön, azonban pénteken már csak 6,5 százalékos kamattal lesz elérhető. A többi fix kamatozású sorozat esetében is 0,5 százalékkal alacsonyabb lesz a kamat péntektől. Ez kedvező a költségvetés számára, ám

a befektetők akkor járnak jól, ha sietnek a vásárlással és bebiztosítják a magasabb hozamot.

Az ÁKK által idén értékesített 1803,27 milliárd forintnyi lakossági állampapírból 1743,96 milliárd forintnyi tartozik a döntés által érintett sorozatokba, miután a korábban rendkívül népszerű változó kamatozású sorozatok, mint az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír és a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy hozamát követő Bónusz Magyar Állampapír sorozatok iránti érdeklődés csökkent az utóbbi években. Ez nem független attól, hogy a változó tényező fölötti kamatprémium is jóval alacsonyabb, mint a kezdeti sorozatok esetében volt.