Izzasztó kérdést kapott Magyar Péter, nem várt helyről érkezett – Donald Tusk rezidenciáján is tartott tárlatvezetést?

„Elnézve azt a gyönyörű lengyel miniszterelnöki rezidenciát és szépen gondozott kertet, amelyben Donald Tusk fogadta az új magyar miniszterelnököt, keletkezik egy újabb kérdés: Magyar Péter vajon jelezte-e szövetségesének, hogy ez nem fér bele? S készített-e tárlatvezetéses videót a berendezésről, s pózoltak-e ott személyes irodai tárgyakkal?" – tette fel a kérdést a közösségi oldalán Dömötör Csaba fideszes politikus Magyar Péter varsói látogatása kapcsán.

Dömötör Csaba úgy folytatta, „és leginkább: feltette-e magának a kérdést: ami Lengyelországban belefér miniszterelnöki hivatalként, sőt, büszkeség, az számára Magyarországon miért nem?"

Közösségi oldalán a politikus arra utalt, hogy Magyar Péter megnyitotta a Karmelita kolostort a nagyérdemű előtt, és videós tárlatvezetéssel egybekötve bizonygatta, hogy az előző kormány mekkora luxusban élt, Orbán Viktorral az élen, hogy a felújított épületből merte végezni a kormányzati munkát.

Dömötör Csaba szerint elnézve a lengyel miniszterelnöki rezidencia nívóját, felmerülhet a kérdés, hogy Magyar Péter miért alkalmaz kettős mércét.

Ahogyan azt Magyar Péter korábban bejelentette, miniszterelnökként az első hivatalos útja Lengyelországba vezetett, ahova a kormány számos tagja elkísérte. A látogatás legfontosabb programpontjait szerdára, Varsóba ütemezték. Magyar Péter a lengyel fővárosban találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, találkozójukat követően együtt álltak a sajtó elé.

„Lengyelország és Magyarország érdekei majdnem teljesen egybeesnek, és bár a két ország viszonyában volt egy kis szünet, ezt nem a lengyelek és magyarok közötti rossz viszony, hanem a politikai nézetkülönbségek okozták” – jelentette ki a sajtótájékoztatón Donald Tusk. A lengyel kormányfő fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét, megjegyezve, hogy régóta várta ezt a pillanatot. Dicsérte a magyar miniszterelnök küzdőképességét, és azt mondta, hogy Magyar Péternek Lengyelországban nemcsak barátai, hanem hívei is vannak.