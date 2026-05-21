Deviza
EUR/HUF359,58 -0,04% USD/HUF309,31 -0,03% GBP/HUF415,8 +0,04% CHF/HUF393,24 +0,04% PLN/HUF84,65 -0,08% RON/HUF68,55 -0,16% CZK/HUF14,8 -0,03% EUR/HUF359,58 -0,04% USD/HUF309,31 -0,03% GBP/HUF415,8 +0,04% CHF/HUF393,24 +0,04% PLN/HUF84,65 -0,08% RON/HUF68,55 -0,16% CZK/HUF14,8 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 372,93 +0,69% MTELEKOM2 666 +1,43% MOL3 972 -0,4% OTP40 320 -1,93% RICHTER12 410 +1,53% OPUS317 +0,79% ANY7 890 +0,89% AUTOWALLIS149 -1,01% WABERERS4 650 +1,29% BUMIX9 180,21 -0,54% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 843,74 +0,2% BUX132 372,93 +0,69% MTELEKOM2 666 +1,43% MOL3 972 -0,4% OTP40 320 -1,93% RICHTER12 410 +1,53% OPUS317 +0,79% ANY7 890 +0,89% AUTOWALLIS149 -1,01% WABERERS4 650 +1,29% BUMIX9 180,21 -0,54% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 843,74 +0,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Magyar Péter
Dömötör Csaba
Donald Tusk

Izzasztó kérdést kapott Magyar Péter, nem várt helyről érkezett – Donald Tusk rezidenciáján is tartott tárlatvezetést?

Dömötör Csaba fideszes politikus reagált Magyar Péter lengyelországi látogatására. Közösségi oldalán feltette a kérdést, vajon Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerénynek nem mondható rezidenciájáról is készített videós tárlatvezetést a Karmelitához hasonlóan?
VG
2026.05.21, 09:59
Frissítve: 2026.05.21, 09:59

„Elnézve azt a gyönyörű lengyel miniszterelnöki rezidenciát és szépen gondozott kertet, amelyben Donald Tusk fogadta az új magyar miniszterelnököt, keletkezik egy újabb kérdés: Magyar Péter vajon jelezte-e szövetségesének, hogy ez nem fér bele? S készített-e tárlatvezetéses videót a berendezésről, s pózoltak-e ott személyes irodai tárgyakkal?" – tette fel a kérdést a közösségi oldalán Dömötör Csaba fideszes politikus Magyar Péter varsói látogatása kapcsán. 

dömötör csaba
Dömötör Csaba a másik oldalról sem hagyja annyiban/ Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Dömötör Csaba úgy folytatta, „és leginkább: feltette-e magának a kérdést: ami Lengyelországban belefér miniszterelnöki hivatalként, sőt, büszkeség, az számára Magyarországon miért nem?"

Közösségi oldalán a politikus arra utalt, hogy Magyar Péter megnyitotta a Karmelita kolostort a nagyérdemű előtt, és videós tárlatvezetéssel egybekötve bizonygatta, hogy az előző kormány mekkora luxusban élt, Orbán Viktorral az élen, hogy a felújított épületből merte végezni a kormányzati munkát. 

Dömötör Csaba szerint elnézve a lengyel miniszterelnöki rezidencia nívóját, felmerülhet a kérdés, hogy Magyar Péter miért alkalmaz kettős mércét. 

Ahogyan azt Magyar Péter korábban bejelentette, miniszterelnökként az első hivatalos útja Lengyelországba vezetett, ahova a kormány számos tagja elkísérte. A látogatás legfontosabb programpontjait szerdára, Varsóba ütemezték. Magyar Péter a lengyel fővárosban találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, találkozójukat követően együtt álltak a sajtó elé.

„Lengyelország és Magyarország érdekei majdnem teljesen egybeesnek, és bár a két ország viszonyában volt egy kis szünet, ezt nem a lengyelek és magyarok közötti rossz viszony, hanem a politikai nézetkülönbségek okozták” – jelentette ki a sajtótájékoztatón Donald Tusk. A lengyel kormányfő fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét, megjegyezve, hogy régóta várta ezt a pillanatot. Dicsérte a magyar miniszterelnök küzdőképességét, és azt mondta, hogy Magyar Péternek Lengyelországban nemcsak barátai, hanem hívei is vannak.

Donald Tusk szerint a két ország érdekei majdnem teljesen egybeesnek

Tusk kiemelte, hogy vissza akarják állítani a kelet-közép-európai régió országainak együttműködését, amiben a magyar–lengyel együttműködésnek nagyon fontos szerepe van. Ezzel kapcsolatban kitért a visegrádi együttműködés újraindításának fontosságára. Szavai szerint ez egy szélesebb projekt, és egyetértés van közte és a magyar miniszterelnök között, hogy a két ország közös érdeke, hogy Kelet-Közép-Európa olyan hellyé váljon, ahol Európa sorsáról is döntenek.

A lengyel kormányfő elmondta, hogy örülne annak, ha a június végéig tartó magyar elnökség alatt még létrejöhetne egy V4-es miniszterelnöki találkozó Budapesten.
 

 


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu