Orbán Viktor: az Erste, az OTP és a Shell emberei kerültek a Tisza-kormányba

A korábbi miniszterelnök a lapnak hosszan részletezte a választási vereség okait, és az előtte és pártja előtt álló feladatokat.

Orbán elmondta, hogy

nemcsak a kormányzati, hanem az ellenzéki életet is ismeri, de nem ez határozza meg őt.

Úgy véli, hogy a küldetése nem változott, mindig a szabad, szuverén Magyarországért dolgozott, és a helyzet és a körülmények most mások, de a lényeg ugyanaz, mivel a politika nála nem állás, hanem szolgálat.

Ez okozta a vereséget Orbán Viktor szerint

„Minden választási vereség más. Most, tizenhat év kormányzás után nem egy ciklus, hanem egy korszak zárult le. Ellenzéki munkánk elrugaszkodási pontja, hogy ez Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb korszaka volt, a magyar polgárosodás legsikeresebb tizenhat éve. Keresztény, nemzeti alkotmány, teljes foglalkoztatás, megnégyszerezett átlagjövedelem, migránsmentes ország, Brüsszellel és más külső erőkkel szemben önálló kormányzás. Erre könnyen lehet ellenzéki politikát építeni, könnyebben, mint 2002-ben, négy év kormányzás után” – ismertette a helyzetet a Fidesz elnöke. Szerinte kormánya erős alapokat épített, így ha az új kormány nem irányváltásban gondolkodik, hanem egyszerűen csak továbbmegy az úton, sikeres lehet. Azonban úgy véli, hogy az előjelek aggasztók, mivel Magyarországot egy liberális kormány vezeti.

„A magyar politikában nincs nyugodt fölény, sosem volt. A választási eredmény kétarcú. A negyven év fölöttiek körében 47:44-re nyertünk. A földrengésszerű vereséget a negyven év alattiaknál szenvedtük el: a fiatalok 19 százaléka szavazott ránk, 75 százaléka ellenünk. Ezt a választást a fiataloknál vesztettük el, de ott drámai mértékben. Ennek megértése a következő időszak legfontosabb feladata” – vonta le a következtetést az elsöprő vereségből Orbán Viktor.

Hozzátette, hogy a fiatal nemzedék politikai kultúrája mintha a nyugat-európai­hoz hasonulna, ezért az elemzés nem állhat meg Magyarország határainál. „Azt hiszem, nem pusztán ízlésbeli különbségről van szó, mint amikor fiatalkoromban a szüleim agyára ment a bömbölő Led Zeppelin. Mintha világfelfogásbéli, kultúrantropológiai különbségek jelentek volna meg. Ennek megfejtéséhez a jobboldali szellemi élet teljes tudására és kapacitására szükség lesz. Tehát most nem sértődésre, hanem pontos diagnózisra van szükség, mert rossz diagnózisból csak rossz politika következhet” – hangsúlyozta.