Sűrűsödnek a sötét felhők Keir Starmer feje fölött: a saját volt minisztere buktathatja meg

Bejelentette lemondását csütörtökön Wes Streeting brit egészségügyi miniszter. Streeting az általános várakozások szerint arra készül, hogy elindítsa a Keir Starmer miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárást a kormányzó Munkáspárton belül. Ez az eljárás ugyanakkor egyelőre nem indult el, és csütörtök este felmerült annak a lehetősége, hogy Starmer tényleges kihívója a népszerű manchesteri polgármester, Andy Burnham lesz.

Burnham korábban már volt képviselő, jelenleg azonban nem tagja a londoni parlamentnek, márpedig miniszteri tisztséget a brit kormányban a törvényerejű szokásjog szerint csak parlamenti képviselők tölthetnek be.

Csütörtökön megkezdődött Burnham alsóházi visszatérésének előkészítése: Josh Simons, aki eddig az északnyugat-angliai Makerfield választókörzet munkáspárti képviselője volt az alsóházban, csütörtök este bejelentette, hogy Burnham kedvéért lemond mandátumáról. A képviselői hely betöltésére mindazonáltal időközi választást kell kiírni ebben a körzetben, és

Burnahmnek meg is kell nyernie ezt a választást ahhoz, hogy képviselőként visszakerülhessen az alsóházba és versenybe szálljon a miniszterelnöki tisztségért.

A manchesteri polgármester csütörtök este hivatalosan kérte a Munkáspárt országos végrehajtó tanácsának (NEC) – a párt legfőbb döntéshozó testületének – engedélyét ahhoz, hogy indulhasson az időközi választáson.

Nyilatkozatában Burnham nem említette közvetlenül, hogy a Munkáspárt vezetői tisztségére és így a miniszterelnöki posztra pályázna, de úgy fogalmazott, hogy azokat az eredményeket, amelyeket Manchester polgármestereként elért, szeretné országos szinten is megvalósítani. Az időközi választás időpontját még nem jelölték ki.

Megrendült Keir Starmer pozíciója

Keir Starmer pozíciója a Munkáspárt és a kormány élén azután rendült meg, hogy a Labour a múlt heti angliai tanácsi, illetve a walesi és skóciai parlamenti választásokon szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett.

Wes Streeting a lemondását bejelentő, Starmernek címzett terjedelmes csütörtöki levelében kifejtette: a múlt heti választások óta – Nagy-Britannia történetében először – az ország minden zugában nacionalista erők vannak hatalmi pozícióban. Streeting úgy fogalmazott: mindezek után egyértelmű, hogy a következő parlamenti választásokra nem Keir Starmer vezeti a 2024 óta kormányzó Munkáspártot.