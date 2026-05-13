Ennyi volt, lefőtt a kávé Zelenszkij legszorosabb európai szövetségesének: már saját párttársai is puccsot terveznek ellene
Sir Keir Starmer brit miniszterelnök egyre súlyosabb belső lázadással néz szembe, miközben sorra mondanak le a miniszterek, és már saját párttársai is a távozását követelik. A brit Munkáspárt történelmi választási bukása után már nyíltan arról beszélnek Londonban, ki veheti át a helyét.
Teljes vezetői válság alakult ki a brit Munkáspártban, és most már nem az a kérdés Londonban, hogy Sir Keir Starmer meggyengült-e, hanem az, meddig tud még hivatalban maradni.
A brit miniszterelnök napok óta folyamatos támadás alatt áll saját pártjában, miután a Munkáspárt történelmi vereségeket szenvedett a legutóbbi választásokon.
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy már négy kormánytag is beadta a lemondását. Távozott
- Jess Phillips belügyi államtitkár;
- Zubir Ahmed egészségügyi miniszter;
- Alex Davies-Jones igazságügyi miniszter;
- valamint Miatta Fahnbulleh, a decentralizációért, vallásügyekért és közösségekért felelős miniszter is.
Emellett hat miniszteri tanácsadó szintén felállt, és a BBC információi szerint további lemondások várhatók.
A párton belüli elégedetlenség már nyílt lázadásba fordult át. Több mint 80 munkáspárti képviselő nyilvánosan felszólította Starmert, hogy vagy azonnal mondjon le, vagy legalább jelölje ki a távozásának időpontját. Ez rendkívül súlyos figyelmeztetés egy hivatalban lévő brit miniszterelnök számára.
A párt már nyíltan vitatkozik, hogy ki legyen Keir Starmer utódja
A legnagyobb figyelem most Wes Streeting egészségügyi miniszterre irányul. A Starmer elleni belső mozgolódás egyik kulcsfigurájának tartják, támogatói pedig állítólag már arra készülnek, hogy hivatalos vezetői kihívást indítsanak. Streeting szerdán megjelent a Downing Streeten, ahol rövid megbeszélést folytatott Starmerrel, ám a találkozó kevesebb mint húsz perc után véget ért. Ez csak tovább erősítette a találgatásokat arról, hogy a háttérben már intenzív hatalmi harc zajlik.
A brit munkáspárti szabályok szerint egy hivatalos vezetői kihíváshoz a Munkáspárt képviselőinek 20 százalékos támogatása szükséges, ami jelenleg 81 képviselőt jelent. Starmer szövetségesei ugyan azt állítják, hogy Streeting nem tud ennyi támogatót maga mögé állítani, de a hangulat egyre feszültebb.
Összeomlás szélén a brit kormány: négy miniszter is faképnél hagyta Keir Starmert – lángokban áll a Munkáspárt
A brit miniszterelnök egyre nagyobb nyomás alatt áll, miközben saját pártja is szétesni látszik. Négy miniszter is hátat fordított Keir Starmernek, tovább mélyítve a politikai válságot Londonban.
A kabinetben is nő a nyomás. Shabana Mahmood belügyminiszter azok között van, akik azt szeretnék, hogy Starmer legalább egy menetrendet vázoljon fel a távozására. Közben több vezető politikus még mindig kitart mellette. Steve Reed lakásügyi miniszter és Pat McFadden munkaügyi miniszter továbbra is nyilvánosan támogatják őt, miközben Starmer keddi kabinetülésén egyértelművé tette: nem akar lemondani.
A miniszterelnök állítólag azt mondta kollégáinak, hogy aki le akarja váltani, az vállalja fel nyíltan a kihívást.
Ez azonban inkább tűnik kétségbeesett erődemonstrációnak, mint magabiztos fellépésnek.
A Munkáspárt válságának közvetlen oka a múlt heti választási katasztrófa volt. A párt közel 1500 önkormányzati képviselői helyet veszített Angliában, elveszítette a hatalmat Walesben, és történetének legrosszabb eredményét érte el a skót parlamenti választáson. Ezek az eredmények sok munkáspárti politikus szerint egyértelmű bizonyítékai annak, hogy Starmer vezetése zsákutcába jutott.
A háttérben régóta gyűlt a feszültség. Több képviselő már korábban is bírálta Starmert, amiért Peter Mandelsont amerikai nagykövetté nevezte ki, ezt sokan súlyos politikai hibának tartották. A Munkáspárt közvélemény-kutatási eredményei is hónapok óta romlanak.
A lehetséges utódok között Wes Streeting mellett Angela Rayner korábbi miniszterelnök-helyettes neve merül fel leggyakrabban. Többen támogatják Andy Burnham manchesteri polgármestert is, bár neki előbb parlamenti képviselővé kellene válnia ahhoz, hogy hivatalosan elindulhasson a pártvezetésért.
Beszakadt a brit tőkepiac a kormányválság hírére, balos politikusoktól retteg a City
Bizonytalanná vált Keir Starmer brit kormányfő helyzete az önkormányzati választásokon elszenvedett múlt heti fiaskó után. A múlt héten még szinte örömtáncot jártak a Cityben Starmer borítékolt bukása miatt, ám azóta rádöbbentek, hogy még cudarabb világ is jöhet a brit tőkepiacra.