Nagyon nagy a baj Ausztriában: dönteniük kell az ott dolgozó magyaroknak, 2050 a végső határidő – "Kevés élet lesz"

Több területen is változtatásokra van szükség, különben Ausztria egyes régiói elnéptelenednek – mutatott rá Johannes Kopf, az AMS (Arbeitsmarktservice) igazgatósági tagja, aki szerint például Mürzzuschlagban akár 20 százalékkal is visszaeshet a dolgozók száma.

Ausztria több tartományában munkaerőhiány van, ami sürgős megoldást kíván / Fotó: Photostar72

A RádióHU összefoglalója alapján a helyzet kezelésében az egyik legfontosabb lépés a szakképzés vonzóbbá tétele, valamint a nők és idősebbek nagyobb arányú bevonása a munkaerőpiacra. Emellett a bevándorlók, különösen az ukrajnai menekültek és más menedékkérők integrációja is fontos.

„Aki nem akar külföldieket, annak magának kell majd tovább dolgoznia” – mondta szókimondóan Kopf.

A munkaerőhiány leginkább Karintiát és Burgenlandot sújtja majd, ahol a foglalkoztatottak száma 2050-re több mint 12 százalékkal csökkenhet. Stájerországban 9 százalékos visszaesés várható, míg Tirolban és Salzburgban is 10 százalék körüli csökkenéssel számolnak.

Egyedül Bécsben prognosztizálnak növekedést, köszönhetően a folyamatos bevándorlásnak.

Ausztria lakossága elfogy, ha nem fogad migránsokat

A Statistik Austria osztrák statisztikai hivatal előrejelzései szerint 2050-re az átlagos várható élettartam 85 év körül alakul, miközben a születési ráta továbbra is alacsony, mindössze 1,3 százalék körül marad. Ez a tendencia tovább súlyosbíthatja a munkaerőhiányt, ugyanis egyre kevesebb fiatal lép a munkaerőpiacra.

Az osztrák munkaerőpiac előtt álló kihívások jelentős társadalmi és gazdasági változásokat vetítenek előre. A szakértők szerint csak átfogó reformokkal, a szakképzés fejlesztésével, a munkaerőpiac szélesítésével és a bevándorlók integrációjával lehet enyhíteni a várható munkaerőhiányt – foglalta össze az híroldal.

Sorra utasítják ki a külföldieket Ausztriából

Csaknem kétezer embernek kellett kényszerből elhagynia Ausztriát 2026 első negyedévében, ezenkívül csaknem 1700-an önként távoztak az országból, miközben 1074 új menedékkérelmet nyújtottak be – derül ki a hétfőn publikált idegenrendészeti adatokból.

A jelentés szerint az év első három hónapjában 1882 külföldit utasítottak ki kényszerrel az országból, közülük 1658-at ki is toloncoltak. Más európai uniós államok 423 esetben vállalták az érintettek átvételét, tényleges átadásra azonban csak 224 alkalommal került sor. Ezzel párhuzamosan Ausztria 425 ügyben ismerte el saját illetékességét, de ténylegesen mindössze 119 személyt fogadott be így az országba.