Újabb korrupciós bomba robbant Kijevben, miközben Zelenszkij gyorsított pályát remél az EU-ba a budapesti fordulattól
Újabb súlyos korrupciós vádak rázzák meg Ukrajnát, miközben Kijev éppen gyorsítaná az európai uniós csatlakozási folyamatát, részben a magyar politikai fordulatban bízva. Az ukrán védelmi minisztérium korrupcióellenes tanácsa április végén azt javasolta, hogy függesszék fel tisztségéből Rusztem Umerov nemzetbiztonsági vezetőt, és indítsák meg a Fire Point nevű dróngyártó részleges államosítását is.
Gyűrűzik tovább az ukrán korrupciós botrány
A felfüggesztési javaslatot egy kiszivárgott beszélgetés váltotta ki, amelyből Umerov és Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök közeli üzleti partnere közötti egyeztetések részletei kerültek nyilvánosságra. A felvételek alapján Mindics a Fire Point érdekeit képviselhette a döntéshozatalban. Az üzletember neve nem ismeretlen:
már 2025-ben vádat emeltek Umerov ellen az Energoatom állami nukleáris vállalat és a védelmi ipar körüli korrupciós ügyben, mely Zelenszkij elnökségének eddigi legnagyobb botrányává nőtte ki magát.
A nyomozás több magas rangú politikust is érint, köztük korábbi minisztereket és kormánytagokat. Bár Umerov és Andrij Jermak, az elnöki hivatal korábbi vezetője egyelőre nem vádlottak, nevük felmerült az eljárásban. A korrupcióellenes testület szerint „megbízhatónak tűnő, de még nem ellenőrzött” bizonyítékok utalnak arra, hogy Mindics ténylegesen a Fire Point mögött állhat, akár tulajdonosként is – írta a The Kyiv Independent.
Félrevezetéstől a hivatali visszaélésig
Ha a bíróság megerősíti az összefonódást, a szankciók alatt álló Mindics miatt a vállalat eleshet az ukrán hadsereg beszállítói szerepétől. A korrupcióellenes tanács szerint a cég félrevezető adatokat szolgáltathatott tulajdonosi hátteréről, ami akár bírságokat és kizárást is eredményezhet.
A testület emellett azt is felvetette, hogy Umerov lépései akár hivatali visszaélésnek és államtitoksértésnek is minősülhetnek.
Ezért arra szólították fel Zelenszkijt, hogy ideiglenesen függessze fel a tisztségviselőt, és indítson átfogó vizsgálatot a Fire Point szerződéseiről és árairól. A javaslat egyben részleges államosítást is kilátásba helyez.
Mindenki mindent tagad
A vádakat minden érintett visszautasította. Umerov szóvivője hangsúlyozta, hogy a bizonyítékok nincsenek hitelesítve, és az ügy megítélése kizárólag a hivatalos hatóságok feladata. A Fire Point vezetése szerint a kiszivárgott információk pontatlanok, sőt torzítottak is lehetnek, és a botrány káros az ország védelmi képességeire nézve.
A fejlemények különösen érzékeny időszakban érkeznek. Ukrajna éppen az Európai Unióhoz való közeledést próbálja felgyorsítani, miközben Brüsszelben és több tagállamban is kiemelt figyelmet kap a korrupció elleni fellépés. Egy ilyen ügy nemcsak a belpolitikai stabilitást, hanem az uniós csatlakozási esélyeket is befolyásolhatja, különösen akkor, amikor Kijev a magyar politikai változásoktól is új lendületet remél.
Egyre valósabb Ukrajna EU-s csatlakozása, de Magyar Péternek van feltétele
A Politico szerint azzal, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nyerte a magyarországi választást, egy fontos politikai akadály elhárulhat az ukrán csatlakozás útjából. Brüsszel azonban nem gyorsított tagságot kínál, hanem egy úgynevezett fokozatos integrációs modellt, mely nagyobb piaci hozzáférést és mélyebb intézményi részvételt adna Ukrajnának már a teljes jogú tagság előtt. Friedrich Merz és több nyugat-európai vezető szerint
az azonnali csatlakozás nem reális, de Kijev akár szavazati jog nélküli részvételt is kaphatna egyes uniós fórumokon.
Az ukrán vezetés ezzel párhuzamosan konkrét gazdasági előnyöket vár, például az egységes piachoz való fokozatos hozzáférést és az ipari együttműködés erősítését. A folyamat ugyanakkor hosszú marad, és a 2027-es csatlakozás továbbra sem tűnik kivitelezhetőnek. A budapesti fordulattal kapcsolatos várakozásokat árnyalja, hogy Magyar Péter jelezte: a támogatás feltétele a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése. Ez azt jelenti, hogy bár politikai szinten enyhülhet a feszültség, a csatlakozási tárgyalások továbbra is feltételekhez kötöttek maradnak.