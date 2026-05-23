Az Indiai-óceánban robbant fel Elon Musk rekorddöntő rakétája

Elon Musk SpaceX rakétája a történelem legnagyobb és legerősebb rakétáját indította fel, miután a régóta várt tesztrepülését elhalasztották. A legénység nélküli Starship V3 rakéta pénteken , helyi idő szerint nem sokkal 17:30 után startolt Texasban, néhány nappal azután, hogy a SpaceX bejelentette rekordot döntő tőzsdei debütálási terveit – írja a BBC.

Jól vizsgázott a Starship/Fotó: SERGIO FLORES

Miután a Starship az űrbe ért, 20 műholdat lőtt ki.

Körülbelül egy órával a felbocsátás után az Indiai-óceánba zuhant, ahol a tervek szerint felrobbant.

A csütörtöki első indítási kísérletet viszont egy indítótorony meghibásodása miatt elhalasztották.

Egy kis árnyék azért vetült a küldetésre

A SpaceX csapata ünnepelt az indítás után, és bár a küldetés a főbb célkitűzések nagy részét elérte, nem pontosan a tervek szerint alakult. A rakéta mindkét fokozatában meghibásodott a hajtómű, de a tesztrepülés nagyrészt sikeres volt. Az eredmény a BBC szerint valószínűleg növeli a befektetők és a NASA bizalmát is. A NASA a Starship űrhajót a jövőbeli holdraszállásain kívánja használni. Ez volt a SpaceX rakéta 12. repülése.

A Starship V3 bemutatója a SpaceX tőzsdei bevezetése (IPO) előtt történik, amely várhatóan a Wall Street történetének legnagyobbja lesz. Akár a jövő hónapban is sor kerülhet rá. A SpaceX értéke 1,25 ezer milliárd dollár, így a tőzsdei bevezetés révén a cégben tulajdonos Elon Musk lehet az első trilliárdos.

Újabb egységekkel bővül a Starlink

A SpaceX nemcsak rakétákat gyárt, hanem rendelkezik egy Starlink nevű műholdas internet szolgáltatással is, és a vitatott xAI mesterséges intelligenciával (MI) foglalkozó céggel is rendelkezik. Honlapja szerint magyar idő szerint május 25-én 13 óra 41 perc és 17 óra 41 perc között a SpaceX Falcon 9 nevű űrhajója 29 Starlink műholdat kíván alacsony, Föld körüli pályára bocsátani a floridai Cape Canaveral űrközpontból.

Sok múlik a Starship szereplésén

A Világgazdaság a napokban rámutatott, mi a tegnap este végül megvalósult űrmisszió tétje: közvetlenül Amerika holdprogramja. Washingtonban egyre többen aggódnak amiatt, hogy a NASA holdprogramja, sőt az emberes amerikai űrrepülés egésze is túlságosan függ Elon Musk cégétől. A NASA azonban kénytelen együttműködni Muskkal, mert a Boeing Starliner programjának problémái után a Crew Dragon maradt az Egyesült Államok legmegbízhatóbb emberes űrhajója, miközben az Artemis holdprogram holdraszálló rendszere is a Starshipre épül.