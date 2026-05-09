Ez "pusztító hatással" lesz, legyalulja a Ryanair az európai turistaközpont repülőterét – nem tagadják, ez büntetés

Sajtótájékoztatót tartott a Ryanair kereskedelmi igazgatója, és ott közölte: bezárja bázisát a milliókat kiszolgáló görög repülőtéren, és csökkenti a városba irányuló, illetve onnan induló járatok számát. Az intézkedés a magyar utazni tervezők lehetőségeit is érinti, talán a pénztárcájukat is.

Jason McGuinness az athéni sajtóeseményen közölte: Szaloniki azért számíthat a téli menetrendi időszaktól érvénybe lépő változásokra, mert a repülőteret üzemeltető Fraport Greece jelentősen megemelte a díjakat – adta hírül az MTI.

Díjemelést egyébként több görög repülőtéren is bevezetett a Fraport, és az ír diszkont-légitársaság tárgyalásain az üzemeltetővel nem történt előrelépés. McGuinness fájlalta, hogy a görögországi repülőtéri díjak immár 66 százalékkal meghaladják a koronavírus-járvány előtti szintet. Elmondta, mit tesznek.

A Ryanair három, Szalonikiben állomásoztatott repülőgépet von ki a városból,

ami a téli időszakban 500 ezer ülőhely és tíz útvonal megszüntetését jelenti.

Emellett az athéni repülőtéren is csökkenti kapacitását,

így Görögország egészében összesen 700 ezer ülőhely és 12 útvonal szűnik meg.

A Chania és Heraklion repülőtereken az alacsony forgalmú időszakban felfüggesztik a működést.

A gépeket Albániába, Olaszországba és Svédországba csoportosítják át.

Ryanair: más jár jól, Görögországra „pusztító” lesz a hatás

Az utóbbi országokban a repülőterek továbbadták a kormányok által biztosított légi közlekedési adókedvezményeket, ez pedig helyben kedvezni fog a turizmusnak és a foglalkoztatásnak. Görögországban fordítva – indokolt és fenyegetett az igazgató.

Mint mondta, a Szalonikivel szemben tett lépés

pusztító hatással

lehet a repülőtérre nézve, ahol tavaly a nemzetközi kapacitás 90 százalékát a légitársaság biztosította.

Ez a számítás jön be, vagy a Ryanair helyére benyomul a magas díjak mellett is a nagy versenytárs Wizz Air, a jövő kérdése. A jelentés érdekes hiányossága: nem szól arról, hogy a következő nyári időszakban is fenntartják-e ezt az új felállást.

Mindenesetre a helyi önkormányzati vezetők és a görög sajtó már korábban is aggodalmát fejezte ki, hogy a döntés kedvezőtlenül érintheti a turizmust és a munkahelyeket – íja az MTI. A Ryanair jelenleg 95 európai bázist üzemeltet. A társaság áprilisban már bejelentette berlini bázisának bezárását is a növekvő díjak és adóterhek miatt.