EUR/HUF353,86 -0,04% USD/HUF300,21 0% GBP/HUF409,33 0% CHF/HUF386,4 0% PLN/HUF83,61 +0,13% RON/HUF67,82 0% CZK/HUF14,55 0%
Az olajellátás csak rosszabb lesz, hiába ér véget az iráni háború, sokáig kell magas árakra számítani

Vészesen csökkennek az olaj- és üzemanyag-tartalékok. Hetekre-hónapokra lesz szükség ahhoz, hogy normalizálódjon a globális olajellátás.
M. Cs.
2026.05.09, 11:02

A közeljövőben tovább szűkül majd a globális olajellátás még abban az esetben is, ha véget ér az iráni háború, mert hosszú időbe telik, mire újraindul a szállítás a Perzsa-öböl országaiból, és a tankerek elérik a finomítókat a világ különböző pontjain. Közben vészesen csökkennek az olajtartalékok, Donald Trump, a legnagyobb exportőr Egyesült Államok elnöke ennek ellenére nem hajlandó korlátozni a rekordokat döntő kivitelt.

Hoszú ideig nem normalizálódik majd a globális olajellátás / Fotó: AFP

A Hormuzi-szoros lezárása okozta globális energiasokk kezelésére a világ már felhasznált minden eszközt, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai több mint 400 millió hordó olajat szabadítottak fel a stratégiai tartalékokból, Washington pedig ideiglenesen feloldotta az orosz és iráni olaj vásárlását tiltó szankciókat, hogy enyhítse a piaci nyomást.

A nagy energiacégek és befektetési bankok vezetői és piaci elemzők azonban figyelmeztetnek, hogy az olajellátás zavarainak hatása még nem érezhető a világgazdaságban, mivel 

hónapokba telik, mire a közel-keleti termelés és export visszatér a háború előtti szintre.

Közben a tartalékokat éppen abban az időszakban merítik ki gyors ütemben, amikor a finomítók és a kiskereskedők általában felhalmozzák a készleteket, hogy felkészüljenek az északi féltekén a nyári csúcsigényre, a nyaralással kapcsolatos autózás, légi közlekedés, valamint a mezőgazdaság és a teherszállítás miatti fogyasztásnövekedésre.

Tarthatatlan ütemben pörög az amerikai export

Patrick Pouyanne, a TotalEnergies vezérigazgatója a múlt héten úgy becsülte, hogy már legalább 500 millió hordót felhasználtak a globális szénhidrogénkészletekből. Összehasonlításképpen: az Egyesült Államok körülbelül 460 millió hordó tartalékkal rendelkezik, ami gyorsan apad, mert tarthatatlan ütemben, rekordon pörög az export.

A Kpler árupiaci adatszolgáltató összesítése szerint áprilisban az amerikai olajkivitel 5,2 millió hordóra ugrott, a texasi Corpus Christi exportterminál története legforgalmasabb negyedévét zárta, miután a világ minden részéről özönlenek a tankerek az ország kikötőibe.

Az üzemanyagár emelkedésével az amerikai kormánynak előbb-utóbb korlátoznia kell majd az exportot / Fotó: AFP

A trend hasonló a feldolgozott termékek esetében is: a Financial Times tudósítása szerint múlt héten több mint napi 8,2 millió hordó üzemanyagot adtak el külföldre, ami 20 százalékkal több az egy évvel ezelőtti mennyiségnél.

A brit gazdasági lap emlékeztetett, hogy ha maradnak a magas olajárak, akkor az amerikai energiacégek bevétele az idén hatvanmilliárd dollárral növekszik.

A hiány akkor kezdődik, amikor elfogynak a készletek

Donald Trump elnök nem akarja levágni az aranytojást tojó tyúkot, ezért nem hajlandó korlátozni az exportot, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban is egyre drágább az üzemanyag, a benzin átlagára négyéves csúcson jár gallononként 4,5 dollárral, ami majdnem kétdolláros emelkedés a háború előttihez képest, és gondokat okozhat a republikánusok számára a novemberi időközi választáson.

„A helyzet egyre kellemetlenebbé válik a kormány számára” – állítja Robert Yawger, a Mizuho Securities árucikkszakértője. 

Ha a benzin ára eléri az öt dollárt, akkor kénytelenek lesznek előhúzni az exporttilalom-kártyát

– tette hozzá.

Jeff Currie, a Carlyle magántőke-társaság energiaügyi főtanácsadója szerint a rekordexport azt jelenti, hogy az amerikai olajkészletek gyorsan csökkennek, hogy lépést tudjanak tartani a tengerentúli kereslettel, a dízelkészletek például 20 éves mélyponton vannak.

„A hiány nem akkor kezdődik, amikor leáll a kínálat, hanem akkor, amikor elfogynak a készletek” – emlékeztetett.

Liberia-flagged oil tanker arrives at Mumbai, India via Strait of Hormuz
Időbe telik, mire a Hormuzi-szoros megnyitása után a tankerek elérik a finomítókat / Fotó: Anadolu via AFP

A Bloomberg tudósítása szerint azonban Trump kitart a véleménye mellett. „Nincs szükség az olaj- és kerozinexport korlátozására. És fantasztikusan sok olajunk van” – mondta csütörtökön újságíróknak Washingtonban.

A közel-keleti válságnak köszönhetően az Egyesült Államok a múlt héten a második világháború óta először vált nettó kőolajexportőrré – egy évtizede még a világ legnagyobb importőre volt.

Csak akkor csökken majd az ár, ha normalizálódik az olajellátás

Trump folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy az olajárak gyorsan csökkennek majd, ha véget ér a háború, és a Reuters elemzői szerint ez valószínűleg igaz is lesz majd a határidős jegyzésekre. A ténylegesen rendelkezésre álló, fizikai kőolaj és üzemanyagok ára azonban csak akkor esik majd vissza a korábbi szintre, ha normalizálódik az ellátás.

A brit hírügynökség által megkérdezett szakérők ezért úgy vélik, hogy a Brent ára a határidős jegyzésekben átlagosan 86,38 dollár marad az idén hordónként; januárban még 62 dollár körüli összeget prognosztizáltak.

Az árakat megtámasztja majd, hogy a kereslet is magas marad a konfliktus lezárása után,

mivel az országok és energetikai cégek világszerte fel akarják majd tölteni a készleteket, és újraindítani a leállított termelőegységeket.

Global oil supply concerns keep fuel prices in focus in United Kingdom
Minden országnak fel kell majd töltenie a kiapadt készleteket / Fotó: Anadolu via AFP

Ausztrália például a héten jelentette be, hogy a jövő évi költségvetés tervezete tartalmaz egy 10,7 milliárd dolláros kiadási csomagot az ország üzemanyag- és műtrágyaellátásának biztosítása érdekében.

Emellett a világ harmadik legnagyobb LNG-termelő országában a jövőben az exportőr vállalatoknak a gázkitermelésük 20 százalékát a hazai piac ellátására kell fenntartaniuk.

Mennyi olaj és LNG esett ki a világpiacról?

Hatalmas mennyiséget kell pótolni: a Rystad Energy becslése szerint eddig mintegy 600 millió hordó olaj esett ki a piacról – ez 1,2-2 milliárd hordóra nő, mire a készletszintek visszatérnek a normális szintre, abban az esetben, ha a szállítás május végén kezd normalizálódni.

Összehasonlításképpen: ez 

az 1,2-2 milliárd hordó a háború előtti globális készletek 16–27 százalékának felel meg.

Hasonló a helyzet a földgázzal is, a katari termelés leállítása és az elszenvedett károk miatt 

  • a készletveszteség 30-50 millió tonna LNG lesz, 
  • ami az éves globális ellátás 7–11 százaléka.

A Morgan Stanley előrejelzése szerint az amerikai üzemanyagkészletek nyár végére körülbelül 198 millió hordóra csökkennek, ami az eddigi legalacsonyabb szint lesz. Kormányzati adatok szerint május 1-jén már 220 millió hordó alá esett, amire 2014 óta nem volt példa.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
