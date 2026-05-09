Az olajellátás csak rosszabb lesz, hiába ér véget az iráni háború, sokáig kell magas árakra számítani

A közeljövőben tovább szűkül majd a globális olajellátás még abban az esetben is, ha véget ér az iráni háború, mert hosszú időbe telik, mire újraindul a szállítás a Perzsa-öböl országaiból, és a tankerek elérik a finomítókat a világ különböző pontjain. Közben vészesen csökkennek az olajtartalékok, Donald Trump, a legnagyobb exportőr Egyesült Államok elnöke ennek ellenére nem hajlandó korlátozni a rekordokat döntő kivitelt.

Hoszú ideig nem normalizálódik majd a globális olajellátás / Fotó: AFP

A Hormuzi-szoros lezárása okozta globális energiasokk kezelésére a világ már felhasznált minden eszközt, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai több mint 400 millió hordó olajat szabadítottak fel a stratégiai tartalékokból, Washington pedig ideiglenesen feloldotta az orosz és iráni olaj vásárlását tiltó szankciókat, hogy enyhítse a piaci nyomást.

A nagy energiacégek és befektetési bankok vezetői és piaci elemzők azonban figyelmeztetnek, hogy az olajellátás zavarainak hatása még nem érezhető a világgazdaságban, mivel

hónapokba telik, mire a közel-keleti termelés és export visszatér a háború előtti szintre.

Közben a tartalékokat éppen abban az időszakban merítik ki gyors ütemben, amikor a finomítók és a kiskereskedők általában felhalmozzák a készleteket, hogy felkészüljenek az északi féltekén a nyári csúcsigényre, a nyaralással kapcsolatos autózás, légi közlekedés, valamint a mezőgazdaság és a teherszállítás miatti fogyasztásnövekedésre.

Tarthatatlan ütemben pörög az amerikai export

Patrick Pouyanne, a TotalEnergies vezérigazgatója a múlt héten úgy becsülte, hogy már legalább 500 millió hordót felhasználtak a globális szénhidrogénkészletekből. Összehasonlításképpen: az Egyesült Államok körülbelül 460 millió hordó tartalékkal rendelkezik, ami gyorsan apad, mert tarthatatlan ütemben, rekordon pörög az export.

A Kpler árupiaci adatszolgáltató összesítése szerint áprilisban az amerikai olajkivitel 5,2 millió hordóra ugrott, a texasi Corpus Christi exportterminál története legforgalmasabb negyedévét zárta, miután a világ minden részéről özönlenek a tankerek az ország kikötőibe.