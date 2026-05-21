Hívatja az üzemanyag-beszállítókat a kormány: nem lesz elég a benzin és a gázolaj – át kell állítani a termelést, gyorsított eljárás jön
Ausztrália bioüzemanyagot kevertetne a benzinbe és a dízelolajba, hogy ösztönözze a helyi termelést és növelje energiabiztonságát. A szabályozás kidolgozása prioritássá vált, miután az iráni háború veszélybe sodorta az üzemanyagimportot – közölte a kormány egyik szóvivője.
Ausztrália jelentős repcemag- és faggyútermelő, ezeket bioüzemanyag előállítására használják, jelenleg azonban az ország exportálja e termékeket, míg üzemanyagának túlnyomó részét importálja – mutatott rá a Reuters.
Számos ország igyekszik növelni bioüzemanyag-termelését és -felhasználását azóta, hogy az iráni háború február végén elkezdődött, visszafogva a szénhidrogénexportot a Hormuzi-szoroson keresztül, és felhajtva az olajárakat.
Ausztrália gyorsított eljárásban vezetné be a bioüzemanyag benzinbe való bekeverési kötelezettséget
A benzin, a dízel és a repülőgép-üzemanyag árának emelkedése, valamint az ellátási hiány veszélye a háború kezdete után Ausztráliában is kiemelt téma lett.
A bioüzemanyag-bekeverési kötelezettségek azt írják elő az üzemanyag-forgalmazóknak, hogy az általuk értékesített üzemanyag meghatározott hányada bioüzemanyagból származzon. Ilyen előírásokat számos országban bevezettek benzinre, dízelre és repülőgép-üzemanyagra is.
A kormány a következő hónapokban konzultációt indít arról, milyen kötelezettségeket vezessen be, és az év végére, felgyorsított folyamatban, elkészülhet a szabályozás a közlés szerint.
A konzultáció része lesz az iparággal való egyeztetés, más országok szabályozásának vizsgálata, költség-haszon elemzések készítése, valamint Ausztrália alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyag-termelőként rejlő lehetőségeinek értékelése.
Az ausztrál mezőgazdasági ágazat régóta sürgeti a bioüzemanyag-szektor fejlesztését, és a kormányzati erőfeszítések az elmúlt hónapokban felgyorsultak.
A balközép munkáspárti kormány tavaly 1,1 milliárd ausztrál dollár, vagyis 783,86 millió amerikai dollár támogatást jelentett be a következő évtizedre a termelési infrastruktúra támogatására.
A kormány szerint Ausztráliában az évszázad közepére több tízmilliárd dollár értékű alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagipar jöhet létre.
Ausztrália a ritkaföldfémkészletei megvédése érdekében ultimátumot adott Kínának
Jim Chalmers ausztrál pénzügyminiszter hétfőn utasítást adott újabb hat, Kínához köthető részvényesnek, hogy szabaduljon meg a Northern Minerals bányavállalatban meglévő részesedésétől. A cél: megvédeni Ausztrália ritkaföldfémkészleteit attól, hogy az egyébként is domináns Kína megszerezze azokat. Az érintetteknek két hetük van a részvényeik eladására – számolt be az intézkedésről a Világgazdaság.
Az ausztrál ABC beszámolója szerint a részvényeladásra kötelezett hat érintett befektető a hongkongi Ying Tak Ltd., a Real International Resources Ltd., Qogir Trading & Service Co Ltd., a Chuanyou Cong, a Vastness Investment Group Ltd. és a Zhongxiong Lin; összesen a bányavállalat tulajdonjogának 17 százalékát birtokolják.
A Northern Minerals egyelőre csak annyit közölt, hogy tudomása van a pénzügyminiszter utasításairól, és fontolgatja a következő lépéseit.
A cég részvényeinek ára a hírre több mint 8 százalékkal zuhant.