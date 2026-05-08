Orbán Viktornak új munkahelye van, megmutatta, hol fog dolgozni szombattól – videó

„Új meló, új élet! Roomtour hamarosan. Most még feladat van, irány Dopeman!” – közölte Orbán Viktor a Facebookon.

Orbán Viktornak új munkahelye van, megmutatta, hol fog dolgozni szombattól / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A leköszönő kormányfő a videójában azt mondta, hogy minden nap dolgozik.

Reggel fél nyolckor bemegyek a munkahelyemre, és dolgozom. Ez pedig itt az új munkahelyem, mert holnap délig dolgozom a Karmelitában

– fogalmazott, miközben a Lendvay utcai Fidesz-székházból kilépett.

A leköszönő kormányfő arról is beszélt, hogy Dopeman podcastjébe megy ismét interjút adni.

A miniszterelnöki irodát vezető korábbi államtitkár pénteken közösségi oldalán jelentette be, hogy véget ér államtitkári megbízatása. A politikus hangsúlyozta, hogy ez nem búcsú, hanem köszönetnyilvánítás, és továbbra is Orbán Viktor mellett kíván dolgozni.

Nagy János bejegyzésében felidézte, hogy 2005 óta Orbán Viktor személyi titkáraként, 2015 óta pedig államtitkárként szolgálta a magyar kormányt és a nemzet ügyét.

„Hatalmas utat tettünk meg. 2005-ből nézve rá sem ismernénk a mai Magyarországra” – fogalmazott. Szerinte az ország az elmúlt két évtizedben jelentős fejlődésen ment keresztül, és egy „IMF-lélegeztetőgépre kötött országból” vált magabíró és szuverén állammá.

A politikus azt írta: a mai munkanappal lezárul az államtitkári időszaka,

a következő kormány felállásáig azonban ügyvivő államtitkárként folytatja munkáját.

Bejegyzésében külön köszönetet mondott a közigazgatásban dolgozó szakembereknek, államtitkár kollégáinak, valamint azoknak a politikai, egyházi és civil vezetőknek, akikkel együtt dolgozhatott az elmúlt években. Kiemelte a vidéki Magyarország és a határon túli magyar közösségek támogatását is.

„Ez most nem búcsúzkodás. Köszönetnyilvánítás. Továbbra is Orbán Viktor mellett leszek, a magyar nemzet szolgálatában” – írta Nagy János.