Nyeri a milliárdokat, de több ezer munkavállalót rúg ki a német bank

A Commerzbank 2025 végén 39 867 embert foglalkoztatott. A cég februárban azt közölte, hogy 2027 végéig 3900 dolgozójától válik meg, jórészt Németországban. Akkor a bank jelezte, hogy külföldön bővíti létszámát, különösen lengyelországi leányvállalatánál, az mBanknál és ázsiai részlegeinél.

A Commerzbank újabb háromezer fős létszámleépítést jelentett be

A Commerzbank az idei első negyedévben mintegy 1,36 milliárd euró üzemi nyereséget és 913 millió euró adózott eredményt ért el, ami mintegy 10 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A Commerzbank a múlt évet a jelentős szerkezetátalakítási költségek ellenére 2,6 milliárd euró adózott eredménnyel zárta, ami alig maradt el a 2025. évi 2,7 milliárd eurótól. A pénzintézet mintegy 200 millió euróval 3,4 milliárd euróra emelte meg az idei évre vonatkozó nyereség-előrejelzését.

Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta, folytathatja az UniCredit a Commerzbank felvásárlását, miután az olasz nagybank részvényeseinek a 99,55 százaléka hétfő reggel megszavazta az akvizíció finanszírozására szolgáló, legfeljebb 470 millió új részvény kibocsátását.

A bankóriás részvényesei rendkívüli közgyűlésen hagyták jóvá a 6,7 milliárd eurós tőkeemelést, aminek következtében az olasz bank kedden már be is nyújthatja a pénzintézeti csoport ajánlatát, amelyet a következő négy héten keresztül fogadhatnak el a Commerzbank részvényesei – jelentette be az UniCredit.

A vételi ajánlat tartalmát már márciusban ismertették, miután valamivel 30 százalék alatti részesedést szereztek az olaszok. A Commerzbank minden egyes részvényéért 0,485 új UniCredit-részvényt kínálnak, amivel a frankfurti bank részvényeit 30,8 euróra, teljes kapitalizációját pedig összességében 35 milliárd euróra értékelték. A Commerzbank papírjai azonban az utóbbi időben jelentősen drágultak, hétfőn napközben például

34,4 körül ingadozott a kurzus.

A Bloomberg szerint a német törvények előírják, hogy a 30 százalékos részesedés elérésekor kötelező vételi ajánlatot tenni. Az UniCredit ezért most egy alacsony prémiumú ajánlattal – úgynevezett low-ball biddel – kívánja átlépni ezt a küszöböt, hogy később szabadon vásárolhasson részvényeket a piacon anélkül, hogy azonnal át kellene vennie az irányítást.