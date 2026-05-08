Nyeri a milliárdokat, de több ezer munkavállalót rúg ki a német bank

Németország egyik vezető bankja, a Commerzbank 2030-ig további mintegy 3 ezer munkahelyet számol föl a már bejelentett leépítéseken felül. A bank ezt úgy közölte, hogy az idei első negyedévben mintegy 1,36 milliárd euró üzemi nyereséget és 913 millió euró adózott eredményt ért el, ami mintegy 10 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Csókási Annamária
2026.05.08, 14:41
Frissítve: 2026.05.08, 14:52

A Commerzbank 2025 végén 39 867 embert foglalkoztatott. A cég februárban azt közölte, hogy 2027 végéig 3900 dolgozójától válik meg, jórészt Németországban. Akkor a bank jelezte, hogy külföldön bővíti létszámát, különösen lengyelországi leányvállalatánál, az mBanknál és ázsiai részlegeinél.

A Commerzbank újabb háromezer fős létszámleépítést jelentett be / Fotó: Tete Escape / Shutterstock

A Commerzbank az idei első negyedévben mintegy 1,36 milliárd euró üzemi nyereséget és 913 millió euró adózott eredményt ért el, ami mintegy 10 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A Commerzbank a múlt évet a jelentős szerkezetátalakítási költségek ellenére 2,6 milliárd euró adózott eredménnyel zárta, ami alig maradt el a 2025. évi 2,7 milliárd eurótól. A pénzintézet mintegy 200 millió euróval 3,4 milliárd euróra emelte meg az idei évre vonatkozó nyereség-előrejelzését.

Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta, folytathatja az UniCredit a Commerzbank felvásárlását, miután az olasz nagybank részvényeseinek a 99,55 százaléka hétfő reggel megszavazta az akvizíció finanszírozására szolgáló, legfeljebb 470 millió új részvény kibocsátását.

A bankóriás részvényesei rendkívüli közgyűlésen hagyták jóvá a 6,7 milliárd eurós tőkeemelést, aminek következtében az olasz bank kedden már be is nyújthatja a pénzintézeti csoport ajánlatát, amelyet a következő négy héten keresztül fogadhatnak el a Commerzbank részvényesei – jelentette be az UniCredit.

A vételi ajánlat tartalmát már márciusban ismertették, miután valamivel 30 százalék alatti részesedést szereztek az olaszok. A Commerzbank minden egyes részvényéért 0,485 új UniCredit-részvényt kínálnak, amivel a frankfurti bank részvényeit 30,8 euróra, teljes kapitalizációját pedig összességében 35 milliárd euróra értékelték. A Commerzbank papírjai azonban az utóbbi időben jelentősen drágultak, hétfőn napközben például 

34,4 körül ingadozott a kurzus.

A Bloomberg szerint a német törvények előírják, hogy a 30 százalékos részesedés elérésekor kötelező vételi ajánlatot tenni. Az UniCredit ezért most egy alacsony prémiumú ajánlattal – úgynevezett low-ball biddel – kívánja átlépni ezt a küszöböt, hogy később szabadon vásárolhasson részvényeket a piacon anélkül, hogy azonnal át kellene vennie az irányítást.

