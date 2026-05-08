Vörösbe borult a pesti tőzsde, a forint ereje sem segít

Noha az olajárak nem változtak érdemben pénteken, az európai tőzsdéket elborította az aggodalom, s ez alól a pesti parkett sem volt kivétel. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX délutánra több mint 1 százalékot veszített értékéből, és 133 750 pont körül mozgott.

Az európai tőzsdék lendülete, kifulladt, de a pesti tőzsdét nem csak ez húzta vissza

A forint árfolyama ugyanakkor továbbra is erős maradt, ugyanis a geopolitikai feszültségek árnyékában a vártnál kedvezőbb inflációs adat sem feltétlenül utal közelgő kamatvágásra. Az euró-forint árfolyam délutánra átlépte a 356-os szintet, míg egy dollárért már alig több mint 300 forintot kellett adni péntek délután.

A pesti tőzsde elesett

A BUX gyengülését a rossz nemzetközi hangulat mellett más tényezők is hajtották. A négy blue chip közül a Mol a vártnál gyengébb gyorsjelentést tett közzé, melyből arra következtethetünk, hogy a védett ár miatt az olajcégnek nem feltétlenül kedvező a magas olajár, és az első negyedéves nyereség gyengébb lett a vártnál. Az olajtársaság árfolyama a 4 ezer forintos szint alá is benézett, ám később 4100 forint fölé erősödött, ami azonban még mindig több mint 1 százalékos gyengülés.