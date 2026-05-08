Itt a vége, döntött az EU: így kell műszaki vizsgára vinni a tízévesnél idősebb autókat – már életbe is lépett a szabály

Megmenekültek a magyar autósok az egyik legnagyobb uniós szigorítástól: 2026-tól sem kell évente műszaki vizsgára vinni a tíz évnél idősebb autókat. A dízeljárművek tulajdonosaira keményebb ellenőrzések várnak, különösen a részecskeszűrők miatt.
VG
2026.05.08, 14:14
Frissítve: 2026.05.08, 14:24

Hónapok óta aggódhattak a hazai autótulajdonosok egy brüsszeli javaslat miatt, amely alapjaiban forgatta volna fel a mindennapi közlekedést – írta a Sonline.

Itt a vége, döntött az EU: így kell műszaki vizsgára vinni az autókat / Fotó: Szakony Attila / MTI

Mostanra azonban végleg eldőlt, hogyan változik a műszaki vizsga szabályozása 2026-ban, és kiderült: a legnagyobb szigorítástól megmenekültek a magyar autósok. A dízeljárművek tulajdonosainak azonban így is alaposabb ellenőrzésekre kell készülniük.

Az elmúlt évben futótűzként terjedt a hír, hogy az Európai Unió évente kötelező műszaki vizsgát vezetne be a tíz évnél idősebb személy- és kisteherautókra. 

A terv különösen Magyarországon okozott riadalmat, hiszen a hazai járműpark jelentősen elöregedett. Jelenleg mintegy 4,2 millió autó közlekedik az ország útjain, az átlagéletkor pedig a 2021-es 12 évről 14 évre nőtt. A kisebb településeken még rosszabb a helyzet: a falvakban a 15 évnél idősebb autók aránya a 60 százalékot is megközelíti.

A tagállamok ellenállása végül meghozta az eredményt. Az Európai Unió Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanácsa elfogadta azokat az érveket, amelyek szerint az éves vizsgáztatás aránytalan terheket róna az autósokra és a vizsgarendszerre is. 

Az idei évtől marad a jelenlegi rendszer: a tíz évnél idősebb autókat továbbra is kétévente kell műszaki vizsgára vinni.

A dízelautók tulajdonosai azonban nem lélegezhetnek fel teljesen. Az idei évtől jelentősen szigorodik a részecskeszűrők, vagyis a DPF-ek ellenőrzése. Az építési és közlekedési minisztérium iránymutatása szerint a vizsgabiztosok már műszeres vizsgálattal ellenőrzik a szűrők meglétét és állapotát.

„Mindig is alapkövetelmény volt, hogy az autó rendelkezzen részecskeszűrővel, hiszen nélküle nem mehet át a műszakin”– mondta Miklós Csaba kaposvári autószerelő. Hozzátette: a hiány sokszor egyszerűen felismerhető, például a szűrő megkopogtatásával is hallható, ha üres a ház. Ha a részecskeszűrőt eltávolították vagy szoftveresen kiiktatták, az azonnali bukást jelenthet a műszaki vizsgán, sőt akár a rendszámot is levehetik.

A szabályváltozások között könnyítés is akad. Egyszerűbbé válik a motorcsere adminisztrációja: ha az autóba az eredetivel megegyező típusú és azonos motorkódú erőforrás kerül, nem kell új forgalmi engedélyt igényelni, és a motorszám átvezetése is megszűnik. A műszaki vizsgán sem ellenőrzik többé a blokkba ütött számsort.

Az új szabályozás így egyszerre jelent könnyebbséget és szigorítást a magyar autósok számára: a gyakrabban ismétlődő műszaki vizsgát elkerülték, a környezetvédelmi előírások betartását viszont minden korábbinál komolyabban veszik.

