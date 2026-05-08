Ebből kimarad Magyarország: alkut kötöttek a németek a kínaiakkal, máshová viszik az új elektromos autó gyártását – ilyen modell még nem volt

Az Opel új, tisztán elektromos SUV modell gyártását tervezi Európában, a kínai Leapmotorral tervezett kiterjesztett együttműködés keretében. A német-kínai együttműködésről tájékoztatott a Stellantis autóipari konszern pénteken a honlapján olvasható közleményben.
Csókási Annamária
2026.05.08, 13:34
Frissítve: 2026.05.08, 13:35

Az elképzelések szerint az új modellt a spanyolországi Zaragozában fogják gyártani 2028-tól. Ebben gyárban készül az Opel B-szegmensbeli modellje, az Opel Corsa is 1982 óta. A közlemény szerint az Opel új modellstratégiájának egyik kulcsfontosságú projektje lesz a teljesen új, tisztán elektromos SUV modell a rendkívüli versenyt diktáló C-szegmensben, a jelenlegi választék bővítésére. Az új modell a jelenlegi SUV-palettával – az Opel Grandland, Frontera és Mokka modellekkel - együtt kerül majd forgalomba.

Német-kínai szuperjármű érkezik a piacra / Fotó: Gorodenkoff

Német fejlesztés, kínai felépítés

A Stellantis rámutatott: az új jármű lehetővé teszi a német gyártó számára, hogy a lehető legrövidebb időn belül jelentős stratégiai lépést tegyen az elektromos járművek gyártása területén. A közlemény idézi az Opel vezérigazgatóját, aki elmondta: az új SUV-t az Opelnél tervezik és gyártják, fejlesztését pedig Németországban és Kínában működő nemzetközi csapatok végzik. A Leapmotorral kötött partnerségnek köszönhetően a fejlesztési idő várhatóan kevesebb mint két év lesz. „Ezzel az Opel újabb fontos lépést tervez a legmodernebb, és az ügyfeleink számára megfizethető elektromos járművek fejlesztése terén" – hangoztatta Florian Huettl.

A németek csak az elektromosságban gondolkoznak

Az új modell várhatóan a legújabb Leapmotor elektromos architektúra és akkumulátor-technológia alapvető elemeit fogja felhasználni, amelyeket az Opel jellegzetes formatervezésével, fedélzeti élményével, futómű-tervezésével, valamint világítási és ülés-technológiájával ötvöznek. A meglévő megállapodások keretében már készülnek a megvalósíthatósági tanulmányok, és folynak az előkészítő munkák - jelezték a közleményben. Hozzátették: egyidejűleg tárgyalások zajlanak egy esetleges szélesebb körű ipari együttműködésről.

Szentgotthárd helyett Spanyolországba költöztek

Az Opel Szentgotthárd jövőjét jelenleg két korszerű belső égésű motor gyártása alapozza meg: az 1,2 literes, háromhengeres benzinmotor új generációjából évente akár 460 ezer darab készülhet, míg a 2024-ben bevezetett 1,6 literes, négyhengeres turbós benzinmotor kapacitása évi 220 ezer darab lehet. Utóbbi különösen fontos, mert Európában kizárólag Szentgotthárdon gyártják, és főként a Stellantis plug-in hibrid modelljeibe kerül, például 

  • Opel, 
  • Peugeot 
  • és Jeep típusokba. 

Az autopro szerint a gyár az elmúlt években teljesen átalakította gyártó- és szerelősorait, a termelési volumen folyamatosan nőtt, a létszám pedig mintegy ezer saját munkavállalóra és további nagyjából háromszáz külsős dolgozóra bővült. A stabil belső égésű motoros portfólió mellett már zajlik az elektromobilitásra való felkészülés is: elindultak az elektromos meghajtási modul gyártásának előkészületei, ami új kitörési pontot jelenthet a szentgotthárdi üzemnek a Stellantis csoporton belül.

