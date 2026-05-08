Valami nagyon félrement a vasúti fejlesztéseknél, Magyarország is szenved tőle: kamionokat akarnak vonatok helyett – erre figyelnie kell Vitézy Dávidnak

Súlyos zavarokat okoznak az összehangolatlan felújítások a vasúti árufuvarozásban Európa-szerte, emiatt egyre nagyobb mértékben terelik vissza a forgalmat a közutakra. Bár negyedéves összehasonlításban több mint 12 ezer TEU-val bővült a magyar rakott tengeri konténerforgalom, a növekedést többnyire az import hajtja, az export közben alig változott, a vasúti és kikötői kapacitások pedig egyre nehezebben tartják a lépést. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) szerint kérdéses az is, hogy Magyarország képes lesz-e a növekvő árumennyiséget vasúton és intermodális megoldásokkal kezelni, vagy évi akár 174 ezer kamionnyi áru is a közutakat fogja terhelni – számolt be róla a Navigátorvilág.

Súlyos zavarokat okoznak az összehangolatlan felújítások a vasúti árufuvarozásban / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az MLSZKSZ összesített adatai alapján 2026 első negyedévében 12,4 százalékkal emelkedett 2025 azonos időszakához képest a magyar rakott tengeri konténerforgalom. A bővülés egy erős tavalyi kezdésre épült, hiszen 2025 első negyedévében is 13,9 százalékos volt a növekedés. A két egymást követő erős első negyedév alapján a piac érezhetően nagyobb lett, ugyanakkor a növekvő árumennyiség egyre nagyobb nyomást helyez a nemzetközi szállítási láncokra. A forgalom élénkülésében nagy szerepet játszotta a gyárépítésekhez kapcsolódó alapanyag-beszállítások, az e-kereskedelem bővülése és a lakossági fogyasztás fokozatos erősödése is. Azonban az adatok azt is mutatják, hogy az export már nem tud lépést tartani a piac növekedésével.

A tengeri konténerforgalom mostanra még inkább importvezéreltté vált, ezt júl mutatja, hogy csaknem háromszor annyi áru érkezett Magyarországra tengeren, mint amennyi innen indult útnak, ami az egyik legfontosabb piaci jelzés az MLSZKSZ szerint. Ráadásul ez at erős árversenyben is érezhető volt, több szállítási útvonalon jelentős túlkínálat alakult ki, különösen a Távol-Kelet felé, ahol a fuvardíjak egyes esetekben rendkívül alacsony szintre estek. Ez jól mutatja, hogy a hajóstársaságok és a szállítmányozók egymással küzdenek a korlátozott exportmennyiségekért.