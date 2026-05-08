Hivatalos: kiderült, mekkora az infláció Magyarországon, az elemzők előre megmondták, hogy ez lesz – így drágultak az élelmiszerek

2026. áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Márciushoz képest, vagyis egy hónap leforgása alatt átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatója szerint. A 2,1 százalékos adat megegyezik a Világgazdaság inflációs konszenzusának értékével.

Egy hónappal korábban, 2026 márciusában 1,8 százalékos volt az infláció.

Egy év alatt, 2025. áprilishoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,5 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,9 százalékkal csökkent), ezen belül az egyéb sütőipari lisztesárué 10,5 százalékkal, a büféáruké 8,2 százalékkal, a friss hazai és déligyümölcsé 7,0 százalékkal, a cukorka, mézé 6,9 százalékkal, az éttermi étkezésé 6,1 százalékkal és a fűszerek, ételízesítőké 3,5 százalékkal nőtt. A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 28,2 százalékkal, a vaj, vajkrémé 11,6 százalékkal, a burgonyáé 11,4 százalékkal, a sertéshúsé 8,5 százalékkal, a száraztésztáé 7,4 százalékkal, a sajté 6,2 százalékkal, a tejé 6,0 százalékkal mérséklődött.

A szolgáltatások 4,0 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 18,3 százalékkal, a külföldi üdülés 15,5 százalékkal, a teherszállítás 13,7 százalékkal, a belföldi üdülés 5,9 százalékkal, a sport, múzeumi belépők 8,7 százalékkal, a testápolási szolgáltatás 7,8 százalékkal, valamint a járműjavítás, -karbantartás 7,5 százalékkal. A szeszes italok, dohányáruk ára 4,1 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,9 százalékkal.

A háztartási energiáért 0,4 százalékkal, ezen belül a vezetékes gázért 3,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,1 százalékkal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 28,4 százalékkal, a motorkerékpárok 6,9 százalékkal, a használt személygépkocsik 5,0 százalékkal és a szobabútorok 3,0 százalékkal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 1,9 százalékkal, a járműüzemanyagok 0,1 százalékkal drágultak.