Megbukott a Brüsszel-barát román kormány, még egy év megszorítás se kellett hozzá
Hetek óta recseg-hasad a román kormánykoalíció, és a kétkamarás parlament keddi együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson meg is bukott Ilie Bolojan kabinetje.
A kormánykoalícióból frissen kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és az eddig is ellenzékben lévő radikális jobboldali, magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg – jelenti az MTI. Az AUR Brüsszel gyakori bírálója, az uniós fővonalú politika ellenfélnek tekinti.
A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, legalább 233 voksra volt szükség.
Most az államfőre szegeződnek a szemek.
Az ő döntésén múlik: a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően, kit bíz meg kormányalakítással.
Nicusor Dan korábban határozottan jelezte: nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki az AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Dan az AUR elnöke, George Simion ellenében nyerte az elnökválasztást egy éve, a második fordulóban előre sorolva az első fordulós második helyről.
Bolojan kormányának bukása mindössze 10 hónappal azután következett be, hogy egy négypárti koalíciót hozott létre a megerősödő szélsőjobb alternatívájaként.
Nagyot esett a lej, a román jegybank a jelek szerint „elengedte”
A lej kedden 0,8 százalékkal gyengült az euróval szemben. Ha ezt nem tekintenénk soknak, emlékeztetünk: Románia árfolyamrendszere annyiban speciális az EU keleti szárnyán, hogy a jegybank beavatkozik a nagy árfolyamkilengések megakadályozása érdekében, ha kell.
A mostani zuhanás a romániai viszonyok közt nagynak számít: a Blommberg értékelése szerint további jele annak, hogy a jegybank az irányított lebegtetés rendszerében hagyja a valutát gyengébb szinteken kereskedni. A lej eurónként 5,234-en állt 14:25-kor Bukarestben, miután a múlt héten áttörte a korábban kulcsszintnek tartott 5,1-es euróárfolyamot.
A tízéves román államkötvény hozama hétfőn az év eleje óta közel 60 bázisponttal emelkedett, 7,36 százalékra, ami a legmagasabb szint az Európai Unióban.
A valamikor „Bezzeg-Románia” néven emlegetett ország mesterségesen tornászta fel az életszínvonalat, amiért tavaly óta kemény megszorításokkal, 10 százalékhoz közeli inflációval kell fizetnie. Az uniós és hitelminősítői elvárások szerint még évekig. Ezeknek az elvárásoknak a teljesítésére tett ígéretet a Bolojan-kormány. A román lakosságnak azonban fáj – millióknak nagyon durván.
Az államelnök feladata most, hogy egyeztetéseket folytasson a politikai pártokkal, hogy felmérje, miképp hozható létre új kormánytöbbség a megosztott parlamentjében.
Miközben ez folyik, Bolojan kormánya ügyvivőként marad hivatalban, korlátozott jogkörökkel.
A Bloomberg értékelése: a következő kormány vezetője várhatóan nehezen tud majd elegendő politikai támogatást szerezni azokhoz a kulcsfontosságú reformokhoz,
amelyek szükségesek közel nyolcmilliárd euró (9,4 milliárd dollár) uniós helyreállítási forrás lehívásához. Ezek augusztus után lejárnak.
A források lehívása kulcsfontosságú a tavaly a gazdasági teljesítmény 7,7 százalékát elérő költségvetési hiány csökkentéséhez, az ország befektetési hitelminősítésének megőrzéséhez, valamint a megugró adósságfinanszírozási költségek és az ingadozó valuta kordában tartásához.
A pénz végleges elvesztése valós veszély, nem riogatás, bizonyíték erre, hogy egy komoly összeg elvesztését épp a minap jelentették be.
