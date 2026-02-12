Videón az ukrán szörny: így zúzza szét az oroszokat a rettegett szuperfegyver – most látszik igazán a félelmetes ereje, Moszkva Achilles-sarkát vágták át

Ukrajna csütörtök hajnalban több nagy hatótávolságú csapást mért orosz katonai célpontokra. Egy Volgográd melletti lőszerraktárt és egy, a Tambovi területen működő rakétagyártó üzemet találtak el – írja az ukrán vezérkar közlésére hivatkozva a Kyiv Post.

A rakéta az oroszok egyik fontos lőszerraktárát találta el /Fotó: NurPhoto via AFP (illusztráció)

Ukrajna újból bevetette a Flamingo rakétát

A Volgográdi területen fekvő létesítmény az orosz védelmi minisztérium Fő Rakéta- és Tüzérségi Főigazgatóságához tartozó rakétákat, lőszereket és robbanóanyagokat tárol.

Ez a raktár az orosz hadsereg egyik legnagyobb lőszertároló létesítménye. Ukrán nagy hatótávolságú, FP-5 Flamingo fegyverekkel mértünk rá csapást

– közölte a vezérkar.

A jelentés szerint a helyszínen erőteljes robbanásokat és azokat követő másodlagos detonációkat észleltek. A károk mértékét még vizsgálják.

A kormányzója közölte, hogy civil sérültek nincsenek és polgári tulajdonban sem keletkezett kár. Ugyanakkor a „tűzoltás közbeni detonációveszély” miatt a Kotluban falubeli lakosokat ideiglenes befogadóközpontokba evakuálták Gorodiscsébe – tette hozzá.

A Flamingo egy ukrán fejlesztésű nagy hatótávolságú rakéta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ősszel a Flamingót Ukrajna fegyverarzenálja legsikeresebb rakétájának nevezte.

Az elnök október végén kijelentette, hogy Ukrajna már használja az újonnan gyártott Flamingo és Ruta rakétákat a harctéren, de nem közölt pontos számadatokat. Hozzátette, hogy az ország jól halad a hazai rakétagyártás terén.

Az ukrán Fire Point cég által kifejlesztett Flamingo hatótávolsága az ukrán jelentések szerint 3000 kilométer, és 1150 kilogrammos robbanófejet hordoz, ezzel a legtöbb, Nyugatról kapott fegyvernél ütőképesebb. Zelenszkij 2025 augusztusában jelentette be, hogy Ukrajna sikeresen tesztelte a Flamingo rakétákat, amelyek 2026 elején sorozatgyártásba kerülhetnek. A múlt hónapban ezt az időpontot 2025 végére hozta előre.

Az ukránok eltalálták a Lukoil olajfinomítóját is

Csütörtök hajnalban az ukrán erők a Tambovi területen található Michurinsk Progress üzemet is eltalálták, amely repülési és rakétarendszerekhez gyárt csúcstechnológiás berendezéseket, és az orosz hadsereget látja el. Előzetes információk szerint az üzemben tűz ütött ki.