Videón az ukrán szörny: így zúzza szét az oroszokat a rettegett szuperfegyver – most látszik igazán a félelmetes ereje, Moszkva Achilles-sarkát vágták át

Ukrajna nagy hatótávolságú csapásokat hajtott végre csütörtökön orosz katonai és ipari célpontok ellen, amikor is Flamingo rakétával és drónokkal támadott. A rakéta az oroszok egyik fontos lőszerraktárát találta el. Az ukrán hadsereg egy nappal korábban a Lukoil helyi olajfinomítóját is eltalálta. A támadások az orosz hadsereg utánpótlását és energetikai infrastruktúráját célozták.
Németh Anita
2026.02.12., 13:35

Ukrajna csütörtök hajnalban több nagy hatótávolságú csapást mért orosz katonai célpontokra. Egy Volgográd melletti lőszerraktárt és egy, a Tambovi területen működő rakétagyártó üzemet találtak el – írja az ukrán vezérkar közlésére hivatkozva a Kyiv Post.

rakéta Russian strike in Kyiv sets business center ablaze and damages sports complex
 A rakéta az oroszok egyik fontos lőszerraktárát találta el  /Fotó: NurPhoto via AFP (illusztráció)

Ukrajna újból bevetette a Flamingo rakétát

A Volgográdi területen fekvő létesítmény az orosz védelmi minisztérium Fő Rakéta- és Tüzérségi Főigazgatóságához tartozó rakétákat, lőszereket és robbanóanyagokat tárol. 

Ez a raktár az orosz hadsereg egyik legnagyobb lőszertároló létesítménye. Ukrán nagy hatótávolságú, FP-5 Flamingo fegyverekkel mértünk rá csapást 

– közölte a vezérkar.

A jelentés szerint a helyszínen erőteljes robbanásokat és azokat követő másodlagos detonációkat észleltek. A károk mértékét még vizsgálják.

A kormányzója közölte, hogy civil sérültek nincsenek és polgári tulajdonban sem keletkezett kár. Ugyanakkor a „tűzoltás közbeni detonációveszély” miatt a Kotluban falubeli lakosokat ideiglenes befogadóközpontokba evakuálták Gorodiscsébe – tette hozzá.

A Flamingo egy ukrán fejlesztésű nagy hatótávolságú rakéta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ősszel a Flamingót Ukrajna fegyverarzenálja legsikeresebb rakétájának nevezte. 

Az elnök október végén kijelentette, hogy Ukrajna már használja az újonnan gyártott Flamingo és Ruta rakétákat a harctéren, de nem közölt pontos számadatokat. Hozzátette, hogy az ország jól halad a hazai rakétagyártás terén.

Az ukrán Fire Point cég által kifejlesztett Flamingo hatótávolsága az ukrán jelentések szerint 3000 kilométer, és 1150 kilogrammos robbanófejet hordoz, ezzel a legtöbb, Nyugatról kapott fegyvernél ütőképesebb. Zelenszkij 2025 augusztusában jelentette be, hogy Ukrajna sikeresen tesztelte a Flamingo rakétákat, amelyek 2026 elején sorozatgyártásba kerülhetnek. A múlt hónapban ezt az időpontot 2025 végére hozta előre.

Az ukránok eltalálták a Lukoil olajfinomítóját is

Csütörtök hajnalban az ukrán erők a Tambovi területen található Michurinsk Progress üzemet is eltalálták, amely repülési és rakétarendszerekhez gyárt csúcstechnológiás berendezéseket, és az orosz hadsereget látja el. Előzetes információk szerint az üzemben tűz ütött ki.

A Progress jelentős ipari vállalat, amely csúcstechnológiás gépipari termékekre specializálódott, és repülőgépekhez, valamint rakétairányító rendszerekhez gyárt berendezéseket.

Az ukrán vezérkar szerint csapás érte az orosz lőszerraktárakat a megszállt Terpinnya település közelében, valamint a Zaporizzsjai területen fekvő Rozivka mellett is.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem éjszaka 106 ukrán merevszárnyú drónt elfogott és megsemmisített, köztük egyet a Volgográdi, valamint 13-at a Tambovi terület felett.

A Lukoil volgográdi olajfinomítója szerdán sérült meg egy éjszakai dróntámadásban. A terület kormányzója megerősítette, hogy a város déli részén található finomítóban tűz ütött ki, de nem voltak sérültek.

A létesítmény a Volgográdi terület legnagyobb olajfinomítója, és a Lukoil egyik kulcsfontosságú eszköze, évente több mint 15 millió tonna kőolajat dolgoz fel.

Benzint, gázolajat, repülőgép-üzemanyagot, fűtőolajat, bitument és más kőolajtermékeket állít elő.

Ez legalább a kilencedik támadás volt a finomító ellen Oroszország teljes körű inváziójának kezdete óta.

Szijjártó Péter

