Varga Mihály: a háborúk és válságok közepette is stabil maradt a magyar pénzügyi rendszer

A jegybankelnök szerint a háborúk, a kereskedelmi feszültségek és az energiaár-emelkedés ellenére is sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását, ami a mostani nemzetközi környezetben önmagában is komoly eredmény. Varga Mihály úgy látja, hogy az erősebb gazdasági fundamentumok, a csökkenő infláció és a stabil bankrendszer egyaránt azt mutatják, hogy a magyar pénzügyi rendszer ellenállóbb, mint a korábbi válságok idején volt.
VG
2026.05.05, 09:40
Frissítve: 2026.05.05, 10:53

Olyan turbulens és nehezen kiszámítható időket élünk, amikor a stabilitás nem adottság kérdése, hanem elkötelezett munkával elérhető eredmény – jelentette ki Varga Mihály a Portfolio Hitelezés 2026 konferencián tartott előadásában. A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint a jegybankelnök hangsúlyozta: a kedvezőtlen, kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy Magyarország pénzügyi stabilitását sikerült megőrizni és megerősíteni.

Varga Mihály szerint a magyar pénzügyi rendszer ellenállóbb, mint a korábbi válságok idején volt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Varga Mihály rámutatott, hogy a jelenlegi évtizedben a konfliktusok és a bizonytalanság korát éljük:

  • az orosz–ukrán háború még mindig tart, 
  • az Egyesült Államok vámpolitikai döntései a kereskedelmet gátolják, 
  • az iráni konfliktus hatására pedig jelentősen megugrottak a globális energiaárak. 

Mindezek mellett az is megállapítható, hogy Európa gazdasági teljesítménye – hasonlóan a korábbi évek tendenciájához – idén is mérsékeltebb lesz, mint az Egyesült Államok vagy Kína növekedése.

A jegybankelnök kiemelte:

jelen körülmények között létfontosságú, hogy a magyar gazdaság fundamentumai erősebbek, mint 2022 kezdetén – a fizetési mérleg többletet mutat, a forintárfolyam folyamatosan erősödik, a tartalékok pedig historikusan magas szinten, 60 milliárd euró közelében járnak. 

Varga Mihály emlékeztetett: az elmúlt egy évben jelentősen csökkent az infláció hazánkban, ami a termékek széles körét érintette. Mint mondta: az iráni konfliktus hatásainak hazai árakba való begyűrűzése emeli ugyan az inflációt, ugyanakkor az erősebb forint és a védett ár is mérsékli az áremelkedés ütemét. 

A jegybankelnök kitért arra is: az infláció jövőbeli alakulásának szempontjából az iráni konfliktus mellett az új kormány gazdaságpolitikai intézkedései kiemelt jelentőséggel bírnak. 

Varga Mihály leszögezte: a magyar bankrendszer – az eurózóna bankrendszeréhez hasonlóan – stabil, megfelelő likviditási többlettel és szabad tőketartalékkal rendelkezik. Az elmúlt évek magas, nemzetközi szinten is kiemelkedő jövedelmezősége nagyban hozzájárult a stabilitáshoz, amelynek köszönhetően a bankszektor egy dinamikusan bővülő hitelkereslet kiszolgálására is képes lenne – fejtette ki a jegybankelnök.

