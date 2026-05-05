Rengeteg pénzt termel tulajdonosának a leselejtezett Boeingból kialakított luxushotel

A vállalkozó a tervezés idején már 150+ ingatlant működtetett Balin, ám miután megcsinálta a Bubble Hotel Bali szállodaláncot, az Airbnb top 10 legegyedibb szállásának egyikét, megszállottjává vált a különleges szállásoknak. Ekkor született meg a Private Jet Villa ötlete – írja az Origo. Ez a világ első olyan luxushotele, amelyet egy Boeing–737-es törzséből alakítottak ki.

Jelentős üzleti hasznot termel a Private Jet Villa / Fotó: Privatejetvilla

Így született meg a Private Jet Villa

Fémhulladékáron vásárolt egy kiszuperált repülőgépet, azért, hogy a világ egyik legnépszerűbb szállásává alakítsa. Öt napba telt, amíg a gépet a mostani helyére költöztette.

Az igazi munka viszont ezután kezdődött, hisz a Boeing–737 belsejét luxushotellé kellett átalakítani. A megvalósítás legfontosabb lépései legalább olyan extrémek voltak, mint maga a leendő szállás:

megmentett egy tíz éve elhagyatottan álló Boeing–737-est,

szállítás után ötvenezer csavart távolított el, és szerelt vissza,

toborzott egy húszfős legénységet, amely két hónapig dolgozott a gép összeszerelésén.

Az 2023 végén átadott, a festői Nyang Nyang szikla tetején, 150 méterrel a tengerszint felett álló hotel területe csaknem 120 négyzetméter, amelyben egyszerre maximum négy ember tölthet el egy éjszakát.

A Roadster leírása szerint a repülőgépszárnyakból napozóteraszok lettek; a pilótafülkéből jakuzzis hálószoba lett, csodálatos kilátással az Indiai-óceánra; az ívelt falakhoz egyedi bútorokat készíttetett.

A különleges hotelben egy éjszaka természetesen egy kisebb vagyonba kerül – erről itt olvashat bővebben.