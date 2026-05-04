Egyre gyakrabban merül fel a kérdés, ki lehet képes valódi vezető szerepet betölteni egy esetleges katonai konfliktus idején. A legfrissebb értékelések szerint már konkrét név is felmerült: Alexander Stubb, Finnország elnöke lehet az egyik olyan politikus, aki akár Ursula von der Leyen utódjaként, illetve egy háborús helyzetben Európa koordinátoraként léphetne fel.

Teljes meglepetés: megnevezték, ki lehet Ursula von der Leyen utódja – ő vezetheti Európát a háborúban Oroszország ellen / Fotó: AFP

A kontinens biztonsági környezetének romlása szorosan összefügg az ukrajnai háborúval és Oroszország katonai aktivitásával. Több európai vezető is figyelmeztetett arra , hogy Moszkva akár az Európai Unió egyes tagállamai ellen is tervezhet lépéseket, ezért kulcsfontosságúnak tartják az Ukrajnának nyújtott folyamatos és jelentős támogatást. Hasonló hangok hallhatók a NATO részéről is, ami azt jelzi, hogy a kockázatot nemcsak politikai, hanem katonai szinten is komolyan veszik.

Egy ilyen helyzetben felértékelődik a koordináció szerepe: egy esetleges konfliktus során az európai országok közötti gyors és hatékony együttműködés kulcskérdés lehet. A finn közszolgálati média, az Yle beszámolója szerint

ezért merült fel Alexander Stubb neve mint lehetséges „európai háborús vezető”.

A felvetést Line Rindvig védelmi szakértő is megerősítette, aki szerint egy ilyen szerepre a finn elnök kifejezetten alkalmas lehet.

A szakértő az elmúlt időszakban aktívan segítette Finnországot abban, hogy levonja az ukrajnai háború tanulságait, és ezek alapján fejlessze saját védelmi képességeit. Értékelése szerint az északi ország jár legelőrébb Európában a felkészülésben, különösen a gyakorlati tapasztalatok beépítésében. Ebben fontos szerepet játszik Alexander Stubb diplomáciai aktivitása és nemzetközi elfogadottsága, amelyek stabil alapot adhatnak egy szélesebb európai együttműködés vezetéséhez.

A finn elnök nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államok felé is képes hidat képezni. Donald Trump amerikai elnökkel ápolt viszonya a nemzetközi sajtó szerint kifejezetten jónak mondható, ami különösen értékes lehet egy transzatlanti koordinációt igénylő helyzetben. Szakértők szerint

Stubb több alkalommal is kvázi európai képviselőként lépett fel az Ukrajna támogatásáról szóló egyeztetéseken.

A személyes kapcsolatok szerepe sem elhanyagolható a diplomáciában: a két politikus közötti viszonyt például közös érdeklődési területük, a golf is erősítette. Egy korábbi elemzésben Jan Hallenberg rámutatott, hogy egy többórás, informális találkozó jelentősen hozzájárult a bizalmi kapcsolat kialakulásához. Ez azért bír jelentőséggel, mert az amerikai elnök döntéseit gyakran személyes benyomások is befolyásolják.