Döbbenetes fejlemények a halálhajóról: életük útjára készültek, turistákat ölt a rejtélyes vírus az óceánjárón – harapással terjed, nincs gyógymód

Három halott és több megbetegedés egy óceánjárón, hantavírus-fertőzés gyanújával. A hatóságok vizsgálják, hogyan terjedhetett el a súlyos, akár halálos kimenetelű vírus a fedélzeten.
VG
2026.05.04, 09:05
Frissítve: 2026.05.04, 10:02

Három ember meghalt, további öt pedig megbetegedett egy feltételezett hantavírus-járvány következtében egy Argentínából a Zöld-foki-szigetek felé tartó óceánjáró fedélzetén – írta meg az Independent.

Hantavírus
Hantavírus: döbbenetes fejlemények a halálhajóról / Fotó: StockTrek Images / AFP

Egy 70 éves holland férfi hirtelen lázas lett, fejfájásra, hasi fájdalomra és hasmenésre panaszkodott, majd a Szent Ilona-szigetre érkezéskor életét vesztette. Feleségét, a 69 éves nőt Dél-Afrikába szállították, azonban egy johannesburgi kórházban ő is meghalt. Egy harmadik haláleset még a hajón történt – közölte egy, az AFP által idézett forrás.

Egy 69 éves brit állampolgár jelenleg intenzív osztályon fekszik Johannesburgban, és a hatóságok szerint nála igazolták a hantavírus-fertőzést.

A megbetegedéseket az MV Hondius nevű, mintegy 150 utast szállító sarkvidéki expedíciós hajón észlelték, amelyet az Oceanwide Expeditions üzemeltet. A hajó március 20-án indult az argentin Ushuaiából, és május 4-én érkezett volna a Zöld-foki-szigetekre.

A hantavírus általában rágcsálók vizeletével vagy ürülékével terjed az emberre, és súlyos, akár halálos kimenetelű légzőszervi megbetegedést okozhat.

A hatóságok jelenleg vizsgálják a fertőzés pontos forrását és terjedésének körülményeit.

Milyen tünetei vannak a hantavírus-fertőzésnek?

A hantavírus ritka, de súlyos megbetegedést okozhat, 

amelynek tünetei attól függően változnak, hogy a vírus mely szervrendszert támadja meg. A fertőzés két fő formában jelentkezhet, és mindkettő életveszélyes lehet.

Az egyik típus a hantavírus okozta tüdőszindróma (HPS), amely elsősorban a légzőrendszert érinti. Ez általában a fertőzést követő egy–nyolc héten belül alakul ki. 

A betegség kezdetben általános, influenzaszerű tünetekkel jelentkezik: fáradtság, láz és izomfájdalom lép fel, különösen a combok, csípő, hát és váll területén. Az állapot azonban gyorsan súlyosbodhat, és légzési nehézségekhez vezethet, mivel a tüdő folyadékkal telítődik.

A másik forma a vérzéses láz veseérintettséggel (HFRS), amely a veséket támadja meg. Ez rendszerint egy-két héttel a fertőzés után jelentkezik, bár ritkán akár nyolc hét is eltelhet a tünetek megjelenéséig. A kezdeti panaszok hirtelen alakulnak ki, és erős fejfájással, hát- és hasi fájdalommal, lázzal, hidegrázással, hányingerrel, valamint látászavarokkal járnak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a hantavírus-fertőzés kezelése fokozott orvosi felügyeletet, támogató terápiát és gyors beavatkozást igényel, mivel a betegség lefolyása rövid idő alatt súlyossá válhat.

